208

Peugeot 208

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В России запатентовали Peugeot 208 второго поколения
В Европе эта модель продается уже два года
Новости
Peugeot увеличила запас хода электрических 208 и 2008
Новости
Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
Новости
Электрокар Peugeot подешевеет на 20%, если клиенты сочтут его дорогим
2 марта 2020, 18:53
Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы
Объявлены победители премии «Автомобиль года»
«Автомобилем года» в Германии вновь стал электрокар
Немецкие журналисты выбрали лучший автомобиль в уходящем году
2 ноября 2019, 20:59Новости
Сергей Ильин
25 февраля 2019, 11:14
Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках
Представлена модель нового поколения
22 февраля 2019, 15:56
Внешность нового Peugeot 208 раскрыли до премьеры
Дизайн хэтчбека выполнен в стиле модели 508
6 июля 2018, 10:25
Хот-хэтч Peugeot 208 GTi станет электрическим
Компания намерена расширить гамму доступных силовых установок
21 сентября 2017, 18:45
Хэтчбеки Peugeot 208 и DS3 переведут на электротягу
Группа PSA выпустит три электрокара за три года
5 мая 2015, 14:25
Peugeot 208 установил рекорд экономичности
Хэтчбек проехал 2,1 тысячи километров со средним расходом два литра
19 февраля 2015, 17:46
Хэтчбек Peugeot 208 обновился
Модель получила новые моторы и трансмиссии
18 февраля 2015, 22:26
Появились изображения обновленного Peugeot 208
Компания освежит внешность хэтчбека к Женевскому моторшоу
Преемник кабриолета Peugeot 207 получит матерчатую крышу
Открытый Peugeot 208 появится через полтора года
28 марта 2014, 16:07Новости
Александр Мирошкин
1 октября 2013, 23:35
До России добрался хэтчбек Peugeot 208 с "роботом"
Хэтчбек с роботизированной коробкой будет доступен с 1,2-литровым мотором
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