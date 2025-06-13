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Хот-хэтч Peugeot 208 GTI возрожден в формате электрокара
Пятидверка оказалась динамичнее «родственных» Abarth и Alfa Romeo
Новости
Peugeot возродит спортивную линейку GTi
Новости
Новый Peugeot 208 разочаровал экспертов на «лосином тесте»
Новости
Peugeot показала кабриолет 208, которого никогда не было
1 декабря 2023, 15:26
Дилер Peugeot создал ностальгический 208 Rallye
Хэтчбек подражает 205 Rallye и отмечает 40-летие модели
Видео: самый безумный дрэг-рейсинг экстремальных машин и одного мотоцикла
В заезде сошлась гоночная техника уровня чемпионатов мира
9 сентября 2023, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
6 июля 2023, 10:22
Peugeot обновила самый популярный автомобиль в Европе
Хэтчбек 208 посвежел и готов подтвердить свой статус бестселлера
28 мая 2023, 11:00
Посмотрите, как гоночный электромобиль обретает свою ливрею
Это интересный и медитативный процесс
27 сентября 2022, 19:01
Электрический Peugeot 208 стал мощнее и дальнобойнее
Peugeot e-208 получил электрическую силовую установку от модели e-308
5 сентября 2022, 2:02
Посмотрите на новый хэтчбек Peugeot 208, переделанный в катафалк
Французский супермини послужил основой для коммерческого фургона
25 мая 2022, 12:23
Peugeot 208 получил мотор Fiat
Производство французского хэтчбека с итальянским двигателем запустили в Аргентине
19 апреля 2022, 9:55
Автомобили Peugeot получат моторы Fiat
Уже в 2023 году итальянским двигателем обзаведется Peugeot 208 аргентинской сборки
15 декабря 2021, 14:09
В России запатентовали Peugeot 208 второго поколения
В Европе эта модель продается уже два года
Peugeot увеличила запас хода электрических 208 и 2008
Оба электрокара получили новые шины и тепловой насос
26 ноября 2021, 10:38
Новости
Алексей Носаченко
19 января 2021, 14:48
Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
У моделей новой генерации не останется версий с двигателем внутреннего сгорания
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