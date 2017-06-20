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Новости
Новый Peugeot 408 сфотографировали на дороге
На подходе седан третьего поколения для китайского рынка
Новости
Citroen C4 и Peugeot 408 лишились дизельных моторов в России
Новости
В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen С4
Новости
В Peugeot обновили седан 408
20 июня 2017, 16:32
Компания Peugeot выставила рублевый ценник конкуренту Toyota Corolla
Французская марка вывела на рынок обновленный седан 408
Компания Peugeot привезла в Россию обновленный седан 408
Четырехдверка получила новый 1,6-литровый мотор
29 мая 2017, 18:20
Новости
19 августа 2014, 17:38
Создатель российского трамвая будущего доработает Peugeot 408
Особая версия седана Peugeot 408 дебютирует на Московском автосалоне
18 апреля 2014, 18:54
В Китае дебютировал новый Peugeot 408
Появились официальные фотографии седана 408 следующего поколения
17 апреля 2014, 22:23
В Сети появились снимки нового Peugeot 408
Новинку покажут в апреле на Пекинском автосалоне
"Пежо" для России
Тест-драйв разработанного для России Peugeot 408
8 августа 2012, 16:35
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
4 июля 2012, 15:50
В Калуге начали собирать бюджетный седан Peugeot
Седан 408 стал первой моделью PSA, собираемой на заводе по полному циклу
18 июня 2012, 23:46
Компания Peugeot рассказала о комплектациях и ценах седана 408
В России топовый вариант модели обойдется в 789 тысяч рублей
15 мая 2012, 16:56
Компания Peugeot объявила цену на бюджетный седан для России
Собранный в Калуге автомобиль оценили в 549 тысяч рублей
В России началась сборка бюджетного седана Peugeot
В Калуге выпустили предсерийные экземпляры модели 408
16 апреля 2012, 17:56
Новости
Рабочий класс
Фотографии бюджетного седана Peugeot 408
26 марта 2012, 17:00
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