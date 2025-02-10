Peugeot 408

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В России начались продажи Peugeot 408 X: цены и комплектации
Гарантия на кроссовер составляет два года или 100 тысяч километров
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Седан Peugeot 408 перейдет на новый малолитражный турбомотор
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В Россию привезли Peugeot 408 нового поколения
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Видео: новый Peugeot 408 провалился в «лосином тесте»
5 августа 2022, 17:07
Новый Peugeot 408 стал арт-объектом во вращающейся сфере
Арт-объект позволяет не двигаясь рассмотреть фастбек со всех сторон, сверху и снизу
22 июня 2022, 10:26
Новый Peugeot 408: теперь и в формате кросс-лифтбека
Такой автомобиль будет продаваться в Европе
15 июня 2022, 17:38
Peugeot показала новые фотографии «другого» 408
Опубликованы изображения нового кросс-лифтбека для Европы и Китая
8 июня 2022, 18:51
Peugeot обновила седан 408
Представлена рестайлинговая четырехдверка для Китая
1 июня 2022, 12:44
Peugeot показал первое изображение «другого» 408
Индекс 408 теперь используется для двух разных моделей — седана для китайского рынка и глобального кросс-лифтбека
20 мая 2022, 16:46
Новый Peugeot 408: первое официальное изображение
Интрига оказалась напрасной — дизайн автомобиля уже полностью рассекречен
25 марта 2022, 13:50
Новый Peugeot 408 сфотографировали на дороге
На подходе седан третьего поколения для китайского рынка
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