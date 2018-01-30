5008

Peugeot 5008

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Peugeot раскрыла цены на обновленные 3008 и 5008 в России
Кроссоверы доступны в трех комплектациях
Новости
Представлен Peugeot 5008 с новым дизайном
Новости
В оснащение кроссовера Peugeot 5008 добавили электровелосипед
Тест-драйв
Peugeot 5008
30 января 2018, 15:16
Названы российские цены на семиместный кроссовер Peugeot
Модель 5008 будет предлагаться с двумя моторами, включая дизель
В России появится семиместный кроссовер Peugeot
В оснащение модели войдут сиденья с функцией массажа
30 ноября 2017, 13:30Новости
Алексей Носаченко
7 сентября 2016, 10:49
Минивэн Peugeot 5008 стал семиместным кроссовером
Французы представили модель 5008 второго поколения
5 мая 2016, 16:30
Компания Peugeot превратит минивэн 5008 в кроссовер
Следующий Peugeot 5008 покажут на автосалоне в Париже
Семейственность
Фотографии обновленного минивэна Peugeot 5008
26 августа 2013, 22:08Без рубрики
26 августа 2013, 21:54
Минивэн Peugeot 5008 получил новый дизайн
В "Пежо" рассекретили обновленный минивэн 5008

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