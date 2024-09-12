Peugeot 5008

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В Россию привезли новый Peugeot 5008: сколько он стоит
Это трехрядный кроссовер второго поколения 2024 года выпуска
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В России запустят онлайн-продажи Citroen и Peugeot
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Новый Peugeot E-5008 бросит вызов Tesla Model Y
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Салон нового Peugeot e-5008 рассекретили на видео
19 июня 2018, 14:45
В оснащение кроссовера Peugeot 5008 добавили электровелосипед
Байк может разгоняться до 20 километров в час
Peugeot 5008
Тест-драйв Peugeot 5008 – классной семейной машины, о которой вы вряд ли задумаетесь всерьез
8 февраля 2018, 8:43Тест-драйв
Александр Мирошкин
Александр Мирошкин
30 января 2018, 15:16
Названы российские цены на семиместный кроссовер Peugeot
Модель 5008 будет предлагаться с двумя моторами, включая дизель
30 ноября 2017, 13:30
В России появится семиместный кроссовер Peugeot
В оснащение модели войдут сиденья с функцией массажа
7 сентября 2016, 10:49
Минивэн Peugeot 5008 стал семиместным кроссовером
Французы представили модель 5008 второго поколения
26 августа 2013, 20:54
Минивэн Peugeot 5008 получил новый дизайн
В "Пежо" рассекретили обновленный минивэн 5008
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