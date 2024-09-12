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Peugeot 5008
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В Россию привезли новый Peugeot 5008: сколько он стоит
Это трехрядный кроссовер второго поколения 2024 года выпуска
Новости
В России запустят онлайн-продажи Citroen и Peugeot
Новости
Новый Peugeot E-5008 бросит вызов Tesla Model Y
Новости
Салон нового Peugeot e-5008 рассекретили на видео
5 октября 2022, 13:52
Кроссоверы Peugeot перевели на новый гибрид
Электрифицированная силовая установка дебютировала на 3008 и 5008
Peugeot раскрыла цены на обновленные 3008 и 5008 в России
Кроссоверы доступны в трех комплектациях
8 декабря 2020, 11:06
Новости
Мария Руцкая
3 сентября 2020, 11:01
Представлен Peugeot 5008 с новым дизайном
«Старшая» модель обновилась вслед за 3008-м, преобразилась внешне, но сохранила прежние моторы
19 июня 2018, 14:45
В оснащение кроссовера Peugeot 5008 добавили электровелосипед
Байк может разгоняться до 20 километров в час
Peugeot 5008
Тест-драйв Peugeot 5008 – классной семейной машины, о которой вы вряд ли задумаетесь всерьез
8 февраля 2018, 8:43
Тест-драйв
Александр Мирошкин
30 января 2018, 15:16
Названы российские цены на семиместный кроссовер Peugeot
Модель 5008 будет предлагаться с двумя моторами, включая дизель
30 ноября 2017, 13:30
В России появится семиместный кроссовер Peugeot
В оснащение модели войдут сиденья с функцией массажа
7 сентября 2016, 10:49
Минивэн Peugeot 5008 стал семиместным кроссовером
Французы представили модель 5008 второго поколения
Компания Peugeot превратит минивэн 5008 в кроссовер
Следующий Peugeot 5008 покажут на автосалоне в Париже
5 мая 2016, 16:30
Новости
Александр Мирошкин
26 августа 2013, 20:54
Минивэн Peugeot 5008 получил новый дизайн
В "Пежо" рассекретили обновленный минивэн 5008
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