2008

Peugeot 2008

Материалы

Тест-драйв
VW Taos или Peugeot 2008?
Можно ли с помощью Peugeot перехитрить рынок? Volkswagen поможет найти ответ
Новости
Peugeot увеличила запас хода электрических 208 и 2008
Новости
Peugeot 2008 обзавелся мощным мотором в России: известны цены
Новости
Peugeot 2008 с новым мотором и автоматом: объявлены рублевые цены
2 июня 2021, 14:26
У российского Peugeot 2008 появится новая мощная версия
Пока кроссовер продается в стране с двигателями мощностью 100 и 130 лошадиных сил
В России подорожали бестселлеры Peugeot
Французская марка переписала ценники четырех моделей
21 мая 2021, 13:09Новости
Мария Руцкая
Peugeot 2008
Самый популярный в Европе кроссовер, который оставил позади даже Volkswagen Tiguan
31 марта 2021, 9:30Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
19 января 2021, 14:48
Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
У моделей новой генерации не останется версий с двигателем внутреннего сгорания
3 декабря 2020, 11:12
Видео: новый Peugeot 2008 проходит «лосиный тест»
Самой успешной стала попытка на скорости 70 километров в час
1 декабря 2020, 11:04
Новый Peugeot 2008: объявлены рублевые цены
Цены на кроссовер начинаются от 1 599 000 рублей
5 ноября 2020, 12:39
Новый Peugeot 2008: объявлены сроки появления в России
Модель будут поставлять в страну из Испании
19 декабря 2019, 16:25
Новый Peugeot 2008 приедет в Россию
Продажи кроссовера начнутся весной 2020 года
19 июня 2019, 12:15
Представлен новый Peugeot 2008
Кроссовер обзавелся электрической модификацией
Хэтчбеки Peugeot 208 и DS3 переведут на электротягу
Группа PSA выпустит три электрокара за три года
21 сентября 2017, 18:45Новости
Александр Мирошкин
31 мая 2017, 18:49
Peugeot рассказала об обновленном кроссовере 2008 для России
Модель будет доступна только с одним мотором и в двух комплектациях
Первая
1 из 3
Последняя

Новости партнёров