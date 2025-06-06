Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Peugeot 2008
Все модели
107
108
2008
2008 DKR
206
207
208
3008
301
307
308
4008
407
408
5008
501
504
508
6008
7008
Exalt
HX1
Onyx
Partner
Quartz
RCZ
Traveller
Urban Crossover
e-Traveller
iOn
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Одна звезда из пяти: Peugeot 2008 разочаровал на краш-тесте
Компанию обвинили в пренебрежительном отношении к жизням латиноамериканцев
Новости
В России запустят онлайн-продажи Citroen и Peugeot
Новости
Представлен Peugeot 2008 в новом дизайне: что изменилось
Новости
Обновленный Peugeot 2008: изображение и подробности о моторах
VW Taos или Peugeot 2008?
Можно ли с помощью Peugeot перехитрить рынок? Volkswagen поможет найти ответ
10 января 2022, 8:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Peugeot увеличила запас хода электрических 208 и 2008
Оба электрокара получили новые шины и тепловой насос
26 ноября 2021, 10:38
Новости
Алексей Носаченко
10 сентября 2021, 12:39
Peugeot 2008 обзавелся мощным мотором в России: известны цены
В продажу поступила новая модификация со 150-сильным двигателем
8 июня 2021, 12:25
Peugeot 2008 с новым мотором и автоматом: объявлены рублевые цены
Стартовал прием заказов на кроссовер с 150-сильным двигателем в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач
2 июня 2021, 14:26
У российского Peugeot 2008 появится новая мощная версия
Пока кроссовер продается в стране с двигателями мощностью 100 и 130 лошадиных сил
21 мая 2021, 13:09
В России подорожали бестселлеры Peugeot
Французская марка переписала ценники четырех моделей
Peugeot 2008
Самый популярный в Европе кроссовер, который оставил позади даже Volkswagen Tiguan
31 марта 2021, 9:30
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
19 января 2021, 14:48
Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
У моделей новой генерации не останется версий с двигателем внутреннего сгорания
3 декабря 2020, 11:12
Видео: новый Peugeot 2008 проходит «лосиный тест»
Самой успешной стала попытка на скорости 70 километров в час
Новый Peugeot 2008: объявлены рублевые цены
Цены на кроссовер начинаются от 1 599 000 рублей
1 декабря 2020, 11:04
Новости
Мария Руцкая
5 ноября 2020, 12:39
Новый Peugeot 2008: объявлены сроки появления в России
Модель будут поставлять в страну из Испании
Первая
1
Последняя