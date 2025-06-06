Peugeot 2008

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Одна звезда из пяти: Peugeot 2008 разочаровал на краш-тесте
Компанию обвинили в пренебрежительном отношении к жизням латиноамериканцев
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В России запустят онлайн-продажи Citroen и Peugeot
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Представлен Peugeot 2008 в новом дизайне: что изменилось
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Обновленный Peugeot 2008: изображение и подробности о моторах
8 июня 2021, 12:25
Peugeot 2008 с новым мотором и автоматом: объявлены рублевые цены
Стартовал прием заказов на кроссовер с 150-сильным двигателем в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач
2 июня 2021, 14:26
У российского Peugeot 2008 появится новая мощная версия
Пока кроссовер продается в стране с двигателями мощностью 100 и 130 лошадиных сил
21 мая 2021, 13:09
В России подорожали бестселлеры Peugeot
Французская марка переписала ценники четырех моделей
Peugeot 2008
Самый популярный в Европе кроссовер, который оставил позади даже Volkswagen Tiguan
31 марта 2021, 9:30Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Дмитрий Ласьков
19 января 2021, 14:48
Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
У моделей новой генерации не останется версий с двигателем внутреннего сгорания
3 декабря 2020, 11:12
Видео: новый Peugeot 2008 проходит «лосиный тест»
Самой успешной стала попытка на скорости 70 километров в час
5 ноября 2020, 12:39
Новый Peugeot 2008: объявлены сроки появления в России
Модель будут поставлять в страну из Испании
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