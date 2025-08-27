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Теперь без «клыков льва»: Peugeot обновила хэтчбек и универсал 308
В Европе продажи стартуют грядущей осенью
Новости
Новый Peugeot 308 поступил на службу в полицию
Новости
Перечислены автомобили, которые реже всего угоняют в России
Новости
Subaru BRZ и Ferrari 308 сравнили в гонке по прямой
13 сентября 2022, 12:34
400 км без подзарядки: у Peugeot 308 появилась электрическая версия
Хэтчбек и универсал Peugeot 308 одновременно обзавелись электрическими силовыми установками
Opel Astra и Peugeot 308 не заработали пять звезд в ходе краш-теста
Обеим моделям снизили итоговую оценку из-за нареканий в области активной и пассивной безопасности
26 мая 2022, 11:25
Новости
Лиза Будрина
30 марта 2022, 16:45
Peugeot 308 «потерял» рулевое управление во время «лосиного теста»
Стоимость нового поколения французского хэтчбека в Европе превышает четыре миллиона рублей
28 марта 2022, 17:17
Peugeot 208 и 2008 с автоматом получили новый селектор трансмиссии
Выступающий джойстик поменяли на расположенные в ряд кнопки
14 января 2022, 17:08
Peugeot 308 станет электрокаром с запасом хода 400 километров
Производство батарейного 308 должно стартовать летом 2023 года
22 июня 2021, 12:37
Peugeot представила новый 308 в кузове универсал
Модель будут собирать во Франции. Первые покупатели получат новинку до конца 2021 года
22 апреля 2021, 14:35
Новый Peugeot 308 получит аналоговые приборы вместо цифровых
Причина такого решения в нехватке комплектующих
20 марта 2021, 20:20
Peugeot сообщила о перспективах нового хот-хэтча 308 GTI
В Peugeot считают выпуск «заряженных» модификаций неоправданным
Все о новом Peugeot 308
Французская марка показала первый автомобиль с новым логотипом
18 марта 2021, 12:45
Лаборатория
Лиза Будрина
Внешность нового Peugeot 308 раскрыли до премьеры
Третье поколение «триста восьмого» сфотографировали без камуфляжа
8 марта 2021, 22:55
Новости
Сергей Ильин
11 июня 2020, 14:29
Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
Хэтчбек скромно обновился в ожидании нового поколения
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