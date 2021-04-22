Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
308
Peugeot 308
Все модели
107
108
2008
2008 DKR
206
207
208
3008
301
307
308
4008
407
408
5008
501
504
508
6008
7008
Exalt
HX1
Onyx
Partner
Quartz
RCZ
Traveller
Urban Crossover
e-Traveller
iOn
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Peugeot 308 «потерял» рулевое управление во время «лосиного теста»
Стоимость нового поколения французского хэтчбека в Европе превышает четыре миллиона рублей
Новости
Peugeot 208 и 2008 с автоматом получили новый селектор трансмиссии
Новости
Peugeot 308 станет электрокаром с запасом хода 400 километров
Новости
Peugeot представила новый 308 в кузове универсал
22 апреля 2021, 14:35
Новый Peugeot 308 получит аналоговые приборы вместо цифровых
Причина такого решения в нехватке комплектующих
Peugeot сообщила о перспективах нового хот-хэтча 308 GTI
В Peugeot считают выпуск «заряженных» модификаций неоправданным
20 марта 2021, 20:20
Новости
Сергей Ильин
Все о новом Peugeot 308
Французская марка показала первый автомобиль с новым логотипом
18 марта 2021, 12:45
Лаборатория
Лиза Будрина
8 марта 2021, 22:55
Внешность нового Peugeot 308 раскрыли до премьеры
Третье поколение «триста восьмого» сфотографировали без камуфляжа
11 июня 2020, 14:29
Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
Хэтчбек скромно обновился в ожидании нового поколения
4 мая 2020, 17:46
Peugeot 308 превратят в 300-сильный гибрид
Хэтчбек нового поколения получит «заряженную» версию с бензин-электрической установкой
18 декабря 2019, 9:58
В гамме нового Peugeot 308 появится кросс-версия
После смены поколений линейка «триста восьмых» расширится
3 сентября 2018, 14:27
Пять переднеприводных хот-хэтчей сравнили в гонке по прямой
Самый «слабый» участник заезда оснащен 272-сильным мотором
21 мая 2018, 14:01
Peugeot приостановил производство хот-хэтча 308 GTi
Компании необходимо адаптировать турбомотор под требования WLTP
Компания Peugeot построила хэтчбек 308 за 109 тысяч евро
Производитель представил гоночную машину для нового чемпионата WTCR
3 января 2018, 15:06
Новости
7 ноября 2017, 15:56
Обновленный Peugeot 308 оценили в 1,4 миллиона рублей
До России добрался обновленный хэтчбек
Первая
1 из 3
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров