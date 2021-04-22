308

Peugeot 308

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Peugeot 308 «потерял» рулевое управление во время «лосиного теста»
Стоимость нового поколения французского хэтчбека в Европе превышает четыре миллиона рублей
Новости
Peugeot 208 и 2008 с автоматом получили новый селектор трансмиссии
Новости
Peugeot 308 станет электрокаром с запасом хода 400 километров
Новости
Peugeot представила новый 308 в кузове универсал
22 апреля 2021, 14:35
Новый Peugeot 308 получит аналоговые приборы вместо цифровых
Причина такого решения в нехватке комплектующих
Peugeot сообщила о перспективах нового хот-хэтча 308 GTI
В Peugeot считают выпуск «заряженных» модификаций неоправданным
20 марта 2021, 20:20Новости
Сергей Ильин
Все о новом Peugeot 308
Французская марка показала первый автомобиль с новым логотипом
18 марта 2021, 12:45Лаборатория
Лиза Будрина
8 марта 2021, 22:55
Внешность нового Peugeot 308 раскрыли до премьеры
Третье поколение «триста восьмого» сфотографировали без камуфляжа
11 июня 2020, 14:29
Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
Хэтчбек скромно обновился в ожидании нового поколения
4 мая 2020, 17:46
Peugeot 308 превратят в 300-сильный гибрид
Хэтчбек нового поколения получит «заряженную» версию с бензин-электрической установкой
18 декабря 2019, 9:58
В гамме нового Peugeot 308 появится кросс-версия
После смены поколений линейка «триста восьмых» расширится
3 сентября 2018, 14:27
Пять переднеприводных хот-хэтчей сравнили в гонке по прямой
Самый «слабый» участник заезда оснащен 272-сильным мотором
21 мая 2018, 14:01
Peugeot приостановил производство хот-хэтча 308 GTi
Компании необходимо адаптировать турбомотор под требования WLTP
Компания Peugeot построила хэтчбек 308 за 109 тысяч евро
Производитель представил гоночную машину для нового чемпионата WTCR
3 января 2018, 15:06Новости
7 ноября 2017, 15:56
Обновленный Peugeot 308 оценили в 1,4 миллиона рублей
До России добрался обновленный хэтчбек
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