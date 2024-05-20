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В России запустят онлайн-продажи Citroen и Peugeot
Купить автомобили можно будет с 20 мая
Тест-драйв
Peugeot 4008
Новости
Компания Peugeot назвала российские цены на кроссовер 4008
Новости
Продажи Peugeot 4008 начнутся в России 9 апреля
30 сентября 2011, 16:18
Компания Peugeot подготовила замену кроссоверу 4007
Peugeot представит на моторшоу в Женеве новый кроссовер 4008
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