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Peugeot 3008
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Дилеры рассекретили цену Peugeot 3008 российской сборки
Кроссовер будут собирать в Калуге
Новости
Peugeot 3008 сменил поколение: теперь это электромобиль с запасом хода 700 километров
Новости
Новый Peugeot 3008 раскрыт до премьеры
Новости
Peugeot показала детали нового 3008 перед дебютом
16 июля 2023, 14:00
Peugeot предложил всем желающим пошпионить за новым 3008
Предсерийные прототипы выходят на ездовые испытания
Peugeot показала салон нового 3008
У него будет архитектура Panoramic i-Cockpit с 21-дюймовым дисплеем
6 июня 2023, 12:34
Новости
Алексей Носаченко
5 октября 2022, 13:52
Кроссоверы Peugeot перевели на новый гибрид
Электрифицированная силовая установка дебютировала на 3008 и 5008
28 марта 2022, 17:17
Peugeot 208 и 2008 с автоматом получили новый селектор трансмиссии
Выступающий джойстик поменяли на расположенные в ряд кнопки
10 марта 2021, 15:02
Peugeot 3008 после обновления стал хуже проходить «лосиный» тест
Предыдущее поколение кроссовера показало более впечатляющие результаты
8 декабря 2020, 11:06
Peugeot раскрыла цены на обновленные 3008 и 5008 в России
Кроссоверы доступны в трех комплектациях
1 сентября 2020, 12:13
Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид
Кроссовер осовременили, изменили снаружи и внутри, а также урезали линейку дизелей
28 июля 2020, 16:49
Появились первые изображения обновлённого Peugeot 3008
Кроссовер изменится внешне, а в салоне установят огромный экран мультимедийной системы
29 августа 2019, 11:12
Peugeot 3008 превратили в мощный гибрид
Кроссовер получил 300-сильную установку, функцию зарядки от бытовой сети и полный привод
Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Автомобиль построили для спецпроекта журнала Top Gear
6 августа 2019, 14:31
Новости
Алексей Носаченко
25 января 2019, 15:03
Посмотрите, что будет, если проехать 30 километров на спущенном колесе
Показывает Себастьен Лёб
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