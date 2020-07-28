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Новости
Peugeot 208 и 2008 с автоматом получили новый селектор трансмиссии
Выступающий джойстик поменяли на расположенные в ряд кнопки
Новости
Peugeot 3008 после обновления стал хуже проходить «лосиный» тест
Новости
Peugeot раскрыла цены на обновленные 3008 и 5008 в России
Новости
Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид
28 июля 2020, 16:49
Появились первые изображения обновлённого Peugeot 3008
Кроссовер изменится внешне, а в салоне установят огромный экран мультимедийной системы
Peugeot 3008 превратили в мощный гибрид
Кроссовер получил 300-сильную установку, функцию зарядки от бытовой сети и полный привод
29 августа 2019, 11:12
Новости
Лиза Будрина
6 августа 2019, 14:31
Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Автомобиль построили для спецпроекта журнала Top Gear
25 января 2019, 15:03
Посмотрите, что будет, если проехать 30 километров на спущенном колесе
Показывает Себастьен Лёб
24 сентября 2018, 14:04
Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
Модели получили силовые установки на базе турбомотора 1.6
Peugeot 3008, часть 2
Длительный тест Peugeot 3008: итоги, конкуренты и стоимость владения
29 июня 2018, 10:11
Тест-драйв
Ефим Репин
Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — длительный тест Peugeot 3008
11 июня 2018, 14:09
Тест-драйв
Ефим Репин
Honda CR-V vs Peugeot 3008
Тест кроссоверов, чьи международные регалии в России пока никто не оценил
14 февраля 2018, 10:01
Тест-драйв
Михаил Конончук
28 июня 2017, 16:35
Peugeot поедет на «Дакаре-2018» на «Макси»-внедорожнике
Компания расширила автомобиль на 20 сантиметров
Объявлены рублевые цены на новый Peugeot 3008
Кроссовер Peugeot будет продаваться в РФ с двумя моторами
10 мая 2017, 13:22
Новости
Александр Мирошкин
3 мая 2017, 11:54
Беспилотники Peugeot испытают в Сингапуре
Кроссовер Peugeot 3008 получит систему автономного управления
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