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Новости
Peugeot калужской сборки отзывают из-за неправильно закрепленных колес
Опасный дефект выявлен на новых «каблучках» Partner и седанах 408
Новости
Российский завод Opel и Peugeot закроется
Новости
Peugeot 308 «потерял» рулевое управление во время «лосиного теста»
Новости
Peugeot 208 и 2008 с автоматом получили новый селектор трансмиссии
25 марта, 16:52
Аксессуары для Peugeot 308 начали печатать на 3D-принтере
Ассортимент пока небольшой — очечник, подстаканник и держатель для смартфона
Новый Peugeot 408 сфотографировали на дороге
На подходе седан третьего поколения для китайского рынка
25 марта, 13:50
Новости
Лиза Будрина
10 марта, 15:20
Новый кроссовер Peugeot притворился старым универсалом
Новинку тестируют в кузове 308-го предыдущего поколения
8 марта, 22:44
Определился победитель в номинации «Женский автомобиль года»
Жюри конкурса назвало лучший автомобиль для прекрасного пола
5 марта, 16:01
Peugeot, Citroen и Opel в России продолжат собирать, пока хватает деталей
Концерн не планирует останавливать сборку машин из-за геополитической ситуации
Jeep, Opel и Citroen: 6 новинок для РФ
Stellantis вернет россиянам Opel Astra, привезет кросс-купе Citroen C4 и начнет поставки нового Jeep Grand Cherokee
26 января, 8:00
Репортаж
Лиза Будрина
14 января, 17:08
Peugeot 308 станет электрокаром с запасом хода 400 километров
Производство батарейного 308 должно стартовать летом 2023 года
12 января, 12:21
В России подорожали почти все Citroen и Peugeot
В среднем модели прибавили в цене около 100 000 рублей
12 января, 9:29
Citroen C4 и Peugeot 408 лишились дизельных моторов в России
Французским седанам российской сборки урезали гамму двигателей
VW Taos или Peugeot 2008?
Можно ли с помощью Peugeot перехитрить рынок? Volkswagen поможет найти ответ
10 января, 8:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
21 декабря 2021, 11:28
Европейцам отправят первые Peugeot Expert российской сборки
Завод «ПСМА Рус» в Калуге выпустил партию коммерческих машин, предназначенных для европейского рынка
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