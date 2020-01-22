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Десятилетний кроссовер Subaru превратили в лимузин
Необычный проект построен на базе модели Tribeca
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У Subaru Tribeca в России нашли проблемы с замками капота
Новости
В Subaru назвали сроки появления нового трехрядного вседорожника
Новости
Топ-менеджер Subaru обозначил сроки появления новой «Трибеки»
17 декабря 2014, 18:15
Преемника большого кроссовера Subaru построят на шасси Outback
Новый вседорожник Subaru появится до 2017 года
Американские дилеры попросили Subaru создать замену Tribeca
В Subaru приступили к разработке нового семиместного кроссовера
12 ноября 2013, 19:07
Новости
Александр Мирошкин
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