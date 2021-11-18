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Новости
Subaru лишила поклонников нового суперседана WRX STI
У легендарного раллийного автомобиля не будет преемника
Новости
Новый Subaru WRX оказался столь прожорливым, как пикап Ford F-150
Новости
Электрический STI E-RA и концепт WRX STI: что Subaru покажет на автосалоне в Токио
Новости
Новый Subaru WRX S4 выходит на домашний рынок: известны цены
18 ноября 2021, 16:17
В 2022 году в России появятся три новинки Subaru
На следующий год перенесли запуск обновленного Forester, который изначально обещали привезти этой осенью
Новый Subaru WRX стал универсалом для Австралии
Пятидверка WRX Sportswagon получила турбомотор 2.4 и вариатор
15 октября 2021, 19:57
Новости
Алексей Носаченко
22 сентября 2021, 11:00
В России подорожали почти все автомобили Subaru
Нетронутым остался прайс-лист только одной модели – кросс-универсала Outback
10 сентября 2021, 17:57
Представлен новый Subaru WRX
Седан пятого поколения всего на три лошадиные силы мощнее предшественника
10 сентября 2021, 14:55
Раскрыта внешность нового Subaru WRX
Седан оказался похож на универсал Levorg
18 августа 2021, 12:17
Появились новые подробности о следующем Subaru WRX
Японская марка поделилась финальным тизером новинки перед премьерой
28 июля 2021, 16:11
Стала известна дата премьеры нового Subaru WRX
Спорткар следущей генерации представят публике на автомобильном салоне в Нью-Йорке, который пройдет в августе.
30 июня 2021, 9:43
Subaru WRX нового поколения: опубликовано первое изображение
На затемненном тизере можно рассмотреть силуэт будущего седана
27 мая 2021, 12:04
В России подорожали автомобили Subaru
Стоимость четырех моделей выросла на 30 тысяч рублей
В России подорожали почти все модели Subaru
Корректировка цен не затронула только одну модель
26 апреля 2021, 10:46
Новости
Мария Руцкая
18 марта 2021, 14:19
Subaru WRX нового поколения сфотографировали во время тестов
Спортседан готовится к скорой премьере
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