Subaru WRX

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Как за 1 млн рублей войти в клуб 200 плюс лошадиных сил
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Subaru открутила прогресс назад
Новости
Subaru показала тизер спорткара. Это может быть новый STI
Новости
Седан Subaru WRX обзавелся «заряженной» версией S210
Subaru WRX
Раскидываем последний снег на, возможно, последнем бодром седане от Subaru — и стараемся не вешать нос
11 мая 2024, 7:00Тест-драйв
Михаил Конончук
Михаил Конончук
7 мая 2024, 10:47
Subaru запускает продажи универсала WRX Sportwagon с «механикой». Но не везде
Заказы на спортивный универсал уже принимают
13 января 2024, 9:05
Право покупки лимитированного Subaru WRX разыграют в лотерею
Версия STI Sport# предназначена для Японии и будет выпущена в количестве 500 штук
5 ноября 2023, 17:00
Видео: дуэль дрэгового седана Subaru WRX STI и суперпикапа Ford F-150
Оба автомобиля профессионально подготовлены к дрэг-рейсингу
6 октября 2023, 17:22
Subaru представила «драйверский» WRX TR
Седану заменили тормоза, перекалибровали подвеску и уменьшили массу
30 сентября 2023, 9:00
Subaru готовит специальную версию седана WRX для энтузиастов
Новинка получит обозначение TR
5 августа 2023, 9:30
Новую Subaru WRX превратили в 320-сильный раллийный седан
Автомобиль скоро дебютирует в гонках
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