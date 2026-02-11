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Лаборатория
Как за 1 млн рублей войти в клуб 200 плюс лошадиных сил
Читальный зал
Subaru открутила прогресс назад
Новости
Subaru показала тизер спорткара. Это может быть новый STI
Новости
Седан Subaru WRX обзавелся «заряженной» версией S210
5 августа 2024, 20:47
В автопарке полиции Австралии появятся «перехватчики» Subaru WRX
Специально для ведомства машины получили ряд модификаций
Видео: рекордный заезд экстремальной Subaru WRX в Гудвуде
Японский бренд также раскрыл технические подробности тюнингованного спорткара
26 июля 2024, 17:29
Новости
Анастасия Мельник
31 мая 2024, 12:06
Почти STI: представлен Subaru WRX в версии tS
Седан получил адаптивную подвеску и тормоза Brembo от WRX TR
Subaru WRX
Раскидываем последний снег на, возможно, последнем бодром седане от Subaru — и стараемся не вешать нос
11 мая 2024, 7:00
Тест-драйв
Михаил Конончук
7 мая 2024, 10:47
Subaru запускает продажи универсала WRX Sportwagon с «механикой». Но не везде
Заказы на спортивный универсал уже принимают
13 января 2024, 9:05
Право покупки лимитированного Subaru WRX разыграют в лотерею
Версия STI Sport# предназначена для Японии и будет выпущена в количестве 500 штук
5 ноября 2023, 17:00
Видео: дуэль дрэгового седана Subaru WRX STI и суперпикапа Ford F-150
Оба автомобиля профессионально подготовлены к дрэг-рейсингу
6 октября 2023, 17:22
Subaru представила «драйверский» WRX TR
Седану заменили тормоза, перекалибровали подвеску и уменьшили массу
30 сентября 2023, 9:00
Subaru готовит специальную версию седана WRX для энтузиастов
Новинка получит обозначение TR
Новая Toyota Prius устроила гонку с «горячими» моделями Mazda и Subaru
Обычно гибрид не балует участием в подобных состязаниях
17 сентября 2023, 14:30
Новости
Александр Пономарёв
5 августа 2023, 9:30
Новую Subaru WRX превратили в 320-сильный раллийный седан
Автомобиль скоро дебютирует в гонках
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