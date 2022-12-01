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Объявлена стоимость нового Subaru XV, который теперь называется Crosstrek
В Японии открыли прием заказов на Subaru Crosstrek нового поколения
Новости
Посмотрите на бронированный Subaru Crosstrek
Новости
Subaru XV сменил поколение и имя
Новости
Subaru показала оптику нового загадочного кроссовера
17 декабря 2021, 13:33
Subaru XV обзавелся новой спецверсией в честь собственного юбилея
Кроссовер в исполнении Advance Style Edition предложат только в Японии
В 2022 году в России появятся три новинки Subaru
На следующий год перенесли запуск обновленного Forester, который изначально обещали привезти этой осенью
18 ноября 2021, 16:17
Новости
Лиза Будрина
22 сентября 2021, 11:00
В России подорожали почти все автомобили Subaru
Нетронутым остался прайс-лист только одной модели – кросс-универсала Outback
27 мая 2021, 12:04
В России подорожали автомобили Subaru
Стоимость четырех моделей выросла на 30 тысяч рублей
26 мая 2021, 9:58
Более 7 тысяч российских Subaru Forester и XV отправят в ремонт из-за «аномального шума»
Отзывная кампания затронет 7248 автомобилей, проданных в России с 2017 по 2019 год
26 апреля 2021, 10:46
В России подорожали почти все модели Subaru
Корректировка цен не затронула только одну модель
Обновленный Subaru XV
Разбираемся, что произошло с самым компактным кроссовером Субару после рестайлинга
25 марта 2021, 8:30
Тест-драйв
Ефим Репин
3 марта 2021, 15:10
Российский Subaru XV обновился и подорожал
Модель, которая уже доступна для заказа у дилеров, стала дороже на 380 тысяч рублей
26 февраля 2021, 14:56
Появились подробности об обновленном Subaru XV для России
Продажи модели начнутся в марте 2021 года
Стало известно, когда в России появится обновленный Subaru XV
Рестайлинговая модель поступит в продажу в марте
19 февраля 2021, 13:57
Новости
Лиза Будрина
23 сентября 2020, 13:31
В следующем году в России появятся две новые модели Subaru
Для россиян будут доступны рестайлинговый XV и новый Outback
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