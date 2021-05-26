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Новости
Subaru XV обзавелся новой спецверсией в честь собственного юбилея
Кроссовер в исполнении Advance Style Edition предложат только в Японии
Новости
В 2022 году в России появятся три новинки Subaru
Новости
В России подорожали почти все автомобили Subaru
Новости
В России подорожали автомобили Subaru
26 мая 2021, 9:58
Более 7 тысяч российских Subaru Forester и XV отправят в ремонт из-за «аномального шума»
Отзывная кампания затронет 7248 автомобилей, проданных в России с 2017 по 2019 год
В России подорожали почти все модели Subaru
Корректировка цен не затронула только одну модель
26 апреля 2021, 10:46
Новости
Мария Руцкая
Обновленный Subaru XV
Разбираемся, что произошло с самым компактным кроссовером Субару после рестайлинга
25 марта 2021, 8:30
Тест-драйв
Ефим Репин
3 марта 2021, 15:10
Российский Subaru XV обновился и подорожал
Модель, которая уже доступна для заказа у дилеров, стала дороже на 380 тысяч рублей
26 февраля 2021, 14:56
Появились подробности об обновленном Subaru XV для России
Продажи модели начнутся в марте 2021 года
19 февраля 2021, 13:57
Стало известно, когда в России появится обновленный Subaru XV
Рестайлинговая модель поступит в продажу в марте
23 сентября 2020, 13:31
В следующем году в России появятся две новые модели Subaru
Для россиян будут доступны рестайлинговый XV и новый Outback
9 июня 2020, 18:02
Subaru XV получил двигатель от Forester
Кроссовер оснастили 2,5-литровой атмосферной «четверкой»
4 июня 2020, 17:03
Subaru XV превратили в раллийный багги с 27-сантиметровым клиренсом
Кроссовер примерил гоночную ливрею и обзавелся шинами для серьёзного бездорожья
Subaru XV оснастят атмосферным мотором 2.5
Более мощным силовым агрегатом укомплектуют топ-версии кроссовера
1 марта 2020, 12:12
Новости
Сергей Ильин
10 декабря 2019, 12:26
Subaru отправит в ремонт российские Impreza и XV
Ремонт потребовался моделям, проданным с 2017 года по настоящее время
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