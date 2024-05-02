Subaru BRZ

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В США в три раза упали продажи новых Subaru BRZ
В 2024 году спрос на спорткары «синих плеяд» обвалился
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Европейцев оставят без спорткаров Toyota GR86 и Subaru BRZ
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Subaru показала лимитированную версию спорткупе BRZ Touge: такой бы могла стать модификация STI
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Subaru улучшила BRZ STI с «механикой»
9 октября 2022, 12:00
Subaru BRZ и Ferrari 308 сравнили в гонке по прямой
Два поколения спорткаров оказались примерно равны по характеристикам
3 октября 2022, 17:01
Посмотрите, каким бы мог быть новый Subaru BRZ STi
Опубликованы независимые рендеры несуществующего BRZ STi
24 сентября 2022, 18:30
Blitz доработал новые спорткары Toyota и Subaru
Обе модели получили аналогичный набор деталей
1 августа 2022, 10:00
Юбилейную спецсерию Subaru BRZ раскупили за три дня
Вся партия из 200 экземпляров Subaru BRZ 10th Anniversary Limited распродана
25 июля 2022, 9:39
Toyota GR86 и Subaru BRZ получили по особой версии в честь 10-летия
Новинки выпустят в ограниченном количестве
19 июня 2022, 13:00
Дрэговый Subaru и дрифтовый BMW сравнили в гонке по прямой
Соперниками стали купе BRZ и двухдверка 2-Series
27 апреля 2022, 13:39
Краш-тест: Subaru BRZ заработала всего две звезды из пяти
Спорткар получил оценку «неудовлетворительно» за превентивную безопасность
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