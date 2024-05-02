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В США в три раза упали продажи новых Subaru BRZ
В 2024 году спрос на спорткары «синих плеяд» обвалился
Новости
Европейцев оставят без спорткаров Toyota GR86 и Subaru BRZ
Новости
Subaru показала лимитированную версию спорткупе BRZ Touge: такой бы могла стать модификация STI
Новости
Subaru улучшила BRZ STI с «механикой»
25 июля 2023, 15:43
Subaru BRZ обзавелся «подогретой» версией tS
Купе перенастроили подвеску и заменили штатные тормоза на механизмы Brembo
У Subaru BRZ появится новая версия: первое изображение и подробности
Subaru представит новинку 23 июля
18 июля 2023, 14:09
Новости
Лиза Будрина
20 июня 2023, 10:33
Subaru с механической коробкой передач оснастят комплексом безопасности
Компания разработала специальную версию системы EyeSight для машин с ручной коробкой
9 октября 2022, 12:00
Subaru BRZ и Ferrari 308 сравнили в гонке по прямой
Два поколения спорткаров оказались примерно равны по характеристикам
3 октября 2022, 17:01
Посмотрите, каким бы мог быть новый Subaru BRZ STi
Опубликованы независимые рендеры несуществующего BRZ STi
24 сентября 2022, 18:30
Blitz доработал новые спорткары Toyota и Subaru
Обе модели получили аналогичный набор деталей
1 августа 2022, 10:00
Юбилейную спецсерию Subaru BRZ раскупили за три дня
Вся партия из 200 экземпляров Subaru BRZ 10th Anniversary Limited распродана
25 июля 2022, 9:39
Toyota GR86 и Subaru BRZ получили по особой версии в честь 10-летия
Новинки выпустят в ограниченном количестве
19 июня 2022, 13:00
Дрэговый Subaru и дрифтовый BMW сравнили в гонке по прямой
Соперниками стали купе BRZ и двухдверка 2-Series
Видео: как справился с краш-тестом Subaru BRZ
Спорткар получил высшую оценку безопасности Top Safety Pick +
12 мая 2022, 12:48
Новости
Анастасия Мельник
27 апреля 2022, 13:39
Краш-тест: Subaru BRZ заработала всего две звезды из пяти
Спорткар получил оценку «неудовлетворительно» за превентивную безопасность
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