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Новости
Subaru сделала гоночный автомобиль на синтетическом топливе
За основу нового концепт-кара взяли купе BRZ последнего поколения
Новости
Subaru BRZ получила версию с каркасом безопасности и на штамповках
Новости
Новая Subaru BRZ получила первый нештатный комплект тюнинга
Новости
Электрический STI E-RA и концепт WRX STI: что Subaru покажет на автосалоне в Токио
26 ноября 2021, 18:27
Разницу между Toyota GR86 и Subaru BRZ объяснили на примере карри
Одна из моделей оказалась более «острой», другая же отметилась «изысканностью»
Subaru украсила новый BRZ фирменными аксессуарами
Владельцы смогут улучшить купе деталями из STI-каталога
11 апреля 2021, 22:22
Новости
Сергей Ильин
5 апреля 2021, 10:58
6,3 секунды до «сотни»: Toyota представила спорткар 86 нового поколения
Спорткупе унифицировано со «вторым» Subaru BRZ
31 декабря 2020, 12:43
Новый Subaru BRZ превратили в карбоновый суперкар для гонок
Автомобиль примет участие в японском чемпионате Super GT
22 ноября 2020, 17:17
Subaru объяснила, почему у нового BRZ нет турбонаддува
Верность атмосферному мотору обусловлена экономическими и техническими причинами
18 ноября 2020, 18:52
Представлен новый Subaru BRZ
Cпорткар будет доступен только в США
13 ноября 2020, 19:16
Дрифт нового Subaru BRZ озадачил поклонников марки
Японская компания выпустила загадочный тизер
6 ноября 2020, 16:46
Новый Subaru BRZ будут продавать только в США
Японская марка не собирается привозить новинку в Европу
5 ноября 2020, 2:22
Subaru раскрыла дату премьеры нового спортивного купе
Японская двухдверка дебютирует до конца месяца на спецмероприятии
Subaru частично раскрыла дизайн нового BRZ
Премьера спорткупе состоится до конца осени
5 октября 2020, 11:29
Новости
Лиза Будрина
25 апреля 2020, 12:00
Toyota GT86 и Subaru BRZ станут существенно мощнее
Спорткары нового поколения дебютируют следующей весной
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