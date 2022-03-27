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Новости
Hyundai Elantra N и Subaru WRX сравнили в U-образном дрэг-рейсинге
К привычным заездам по прямой журналисты добавили и другие «упражнения»
Новости
В России на четверть подорожали все автомобили Subaru
Новости
Subaru сделала гоночный автомобиль на синтетическом топливе
Новости
Subaru лишила поклонников нового суперседана WRX STI
4 марта, 14:14
Subaru продолжила поставлять автомобили в Россию и сохранила цены
Российский офис Subaru работает в прежнем режиме
Subaru пристыдила дилеров, накручивающих цены на автомобили
Такое поведение идет вразрез с философией японского бренда, напомнило продавцам руководство
25 февраля, 16:34
Новости
Мария Руцкая
20 февраля, 22:44
Американские эксперты назвали лучшие автомобильные бренды
Японские и немецкие марки оказалась в авангарде рейтинга Consumer Reports
12 февраля, 16:30
Subaru BRZ получила версию с каркасом безопасности и на штамповках
Новая модификация готова к превращению в гоночный автомобиль
Обновленный Subaru Forester
Кому адресован и к чему стремится легендарный кроссовер?
9 февраля, 8:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
6 февраля, 23:59
Новый Subaru WRX оказался столь прожорливым, как пикап Ford F-150
«Заряженный» седан удивил американцев местом в рейтинге экономичности
20 января, 13:29
Новым автомобилем «Джимханы» станет 900-сильный универсал Subaru. Ему 39 лет
Гоночный дрифт-кар подготовили специалисты Hoonigan для Трэвиса Пастраны
14 января, 13:07
Subaru представила 1088-сильный электрический гиперкар
Новинка получила название Electric-Record Attempt или сокращенно E-RA, однако на рекорд не претендует
10 января, 2:59
Посмотрите на Subaru Impreza с носовой частью от Lancer Evolution
Умелец из США пересадил «морду» суперседана Mitsubishi злейшему конкуренту
Новая Subaru BRZ получила первый нештатный комплект тюнинга
Аналогичные детали разработаны и в версии для модели Toyota
9 января, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
8 января, 16:00
Конфискованную полицией редчайшую Subaru Impreza WRX STI 22B выставили на продажу
Аукцион Liquid Asset Management ищет владельца на автомобиль, который связан с незаконной деятельностью
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