Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Subaru
Все модели
Advanced Tourer
BRZ
Crosstrek
Forester
Impreza
Legacy
Levorg
Outback
SVX
Solterra
Sport Cross
Stella
Tribeca
Viziv
Viziv 2
WRX
WRX STI
XV
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Названы автомобили, в которых всё ещё есть CD-плееры
Новости
Названы 10 кроссоверов, которые никогда не ломаются
Новости
Subaru показала самый дешевый автомобиль
Новости
Названы 10 японских автомобилей, которые никогда не ломаются
15 мая, 12:59
Названы 10 внедорожников, которые не ломаются годами
Очень дорого: Subaru открыла продажи нового Outback в Казахстане
4 мая, 11:39
Новости
Алексей Кованов
3 мая, 15:47
Старый Subaru Ascent обошёл по продажам три новых электромобиля
29 апреля, 8:59
Названы 3 лучших подержанных кросс-универсала за 1,8 млн рублей
27 апреля, 11:01
Перечислены 10 самых экономичных и компактных кроссоверов для города
17 апреля, 13:31
Перечислены 10 японских автомобилей, которыми приятнее управлять, чем Porsche 911
7 апреля, 16:45
Названы кроссоверы с самым низким расходом топлива
2 апреля, 10:17
Subaru представила на автосалоне в Нью-Йорке свой самый мощный автомобиль
1 апреля, 15:15
Позор авторынка: эти идеальные машины провалились в продажах из-за нелепых стереотипов
Subaru показала фото самого большого электромобиля в своей истории
24 марта, 8:42
Новости
Алексей Морозов
18 марта, 22:00
Водителям назвали пять лучших кроссоверов 2026 года
Первая
1
Последняя