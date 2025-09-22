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Новости
Subaru завершила производство седана Legacy
Последний экземпляр сошел с конвейера в штате Индиана и отправился в дилерский центр для продажи
Новости
Универсал Subaru Legacy и вездеход Suzuki Samurai сразились в гонке по бездорожью
Новости
Представлен Subaru Legacy с обновленным дизайном
Новости
Кросс-универсал Subaru Outback обзавелся новым турбомотором 1.8
2 июля 2020, 12:38
Subaru привезла в Россию прощальную версию Legacy
Седаны следующего поколения к нам поставлять не будут
Компания Subaru слегка обновила Legacy в России
Названы цены на седан 2019 модельного года
19 марта 2019, 13:49
Новости
Ефим Репин
14 марта 2019, 19:35
Видео: Subaru с дисками от циркулярной пилы вместо колес
Универсал Legacy на дисках от пилы поездил по замерзшему озеру
7 февраля 2019, 18:27
Новая Subaru Legacy: модульная платформа, турбомотор и планшет в салоне
На автосалоне в Чикаго дебютировал седан нового поколения
31 января 2019, 19:09
Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Компания опубликовала первый тизер модели следующего поколения
30 мая 2018, 15:01
Subaru вернула в Россию седан Legacy
На рынке РФ начались продажи модели шестого поколения
2 апреля 2018, 11:48
Компания Subaru огласила стоимость седана Legacy для России
Модель будет доступна в России в двух комплектациях
28 февраля 2018, 13:47
Subaru Legacy вернется в Россию с одним мотором
Компания опубликовала новую информацию о модели для российского рынка
15 ноября 2017, 13:26
Subaru вернет в Россию седан Legacy
Модель появится на нашем рынке в 2018 году
Subaru обновила седан Legacy
У четырехдверки изменилась внешность и техническая начинка
2 февраля 2017, 21:11
Новости
Михаил Николаенко
7 февраля 2014, 13:34
Седан Subaru Legacy сменил поколение
Legacy нового поколения показали на моторшоу в Чикаго
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