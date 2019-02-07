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Новости
Кросс-универсал Subaru Outback обзавелся новым турбомотором 1.8
Японская версия нового Outback отличилась оригинальными техническими решениями
Новости
Subaru привезла в Россию прощальную версию Legacy
Новости
Компания Subaru слегка обновила Legacy в России
Новости
Видео: Subaru с дисками от циркулярной пилы вместо колес
7 февраля 2019, 18:27
Новая Subaru Legacy: модульная платформа, турбомотор и планшет в салоне
На автосалоне в Чикаго дебютировал седан нового поколения
Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Компания опубликовала первый тизер модели следующего поколения
31 января 2019, 19:09
Новости
Ефим Репин
30 мая 2018, 15:01
Subaru вернула в Россию седан Legacy
На рынке РФ начались продажи модели шестого поколения
2 апреля 2018, 11:48
Компания Subaru огласила стоимость седана Legacy для России
Модель будет доступна в России в двух комплектациях
28 февраля 2018, 13:47
Subaru Legacy вернется в Россию с одним мотором
Компания опубликовала новую информацию о модели для российского рынка
15 ноября 2017, 13:26
Subaru вернет в Россию седан Legacy
Модель появится на нашем рынке в 2018 году
2 февраля 2017, 21:11
Subaru обновила седан Legacy
У четырехдверки изменилась внешность и техническая начинка
В наследство
Фотографии седана Subaru Legacy нового поколения
7 февраля 2014, 17:14
Без рубрики
7 февраля 2014, 14:34
Седан Subaru Legacy сменил поколение
Legacy нового поколения показали на моторшоу в Чикаго
В Сеть попали официальные фотографии нового Subaru Legacy
Премьера Legacy нового поколения намечена на 6 февраля
4 февраля 2014, 23:06
Новости
Александр Мирошкин
31 января 2014, 14:12
Компания Subaru показала фрагмент седана Legacy нового поколения
Дебют Subaru Legacy следующего поколения состоится в начале февраля
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