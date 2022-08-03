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Уникальный Subaru WRX STI выставили на продажу. Это кабриолет
Модифицированный автомобиль уже не в первый раз выставляют на продажу
Новости
В Австралии собираются сделать свою Subaru WRX STI
Новости
Легендарные раллийные Subaru и Mitsubishi свели в гонке по прямой
Новости
Электрический STI E-RA и концепт WRX STI: что Subaru покажет на автосалоне в Токио
22 сентября 2021, 11:00
В России подорожали почти все автомобили Subaru
Нетронутым остался прайс-лист только одной модели – кросс-универсала Outback
В Москве продают раллийный Subaru WRX STi
Автомобиль подготовили для соревнований, в которых он так и не поучаствовал
16 сентября 2021, 19:41
Новости
Анастасия Мельник
9 августа 2021, 18:16
Посмотрите на самый дорогой Subaru Impreza WRX STi в России. Его продают за 20 миллионов рублей
Лимитированную версию модели построили в честь 40-летнего юбилея марки, а также побед в ралли
27 мая 2021, 12:04
В России подорожали автомобили Subaru
Стоимость четырех моделей выросла на 30 тысяч рублей
26 апреля 2021, 10:46
В России подорожали почти все модели Subaru
Корректировка цен не затронула только одну модель
24 февраля 2021, 12:17
Культовый Subaru Кена Блока пустят с молотка за четыре миллиона рублей
На этом спорткаре спортсмен выиграл свою первую гонку
9 декабря 2020, 19:00
Летающий Subaru и очень много дрифта: вышла новая серия «Джимханы»
Преемник Кена Блока достойно справился со своей ролью
7 декабря 2020, 15:36
Дрифт по городским улицам и прыжки через залив на карбоновом Subaru: вышел трейлер новой «Джимханы»
В новом эпизоде впервые не примет участия Кен Блок
13 октября 2020, 11:59
Subaru построила экстремальный WRX STI для новой «Джимханы»
Управлять машиной будет Трэвис Пастрана
Новая Subaru WRX STI получит доработанный старый мотор
Седаны WRX и WRX STI останутся с хорошо знакомым «оппозитом»
25 июля 2020, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
25 февраля 2020, 10:46
Появились подробности о моторе для нового Subaru WRX STI
Новинка получит существенную прибавку к мощности
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