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Новости
Электрический STI E-RA и концепт WRX STI: что Subaru покажет на автосалоне в Токио
Автошоу пройдет с 14 по 16 января 2022 года в префектуре Чиба
Новости
В России подорожали почти все автомобили Subaru
Новости
В Москве продают раллийный Subaru WRX STi
Новости
Посмотрите на самый дорогой Subaru Impreza WRX STi в России. Его продают за 20 миллионов рублей
27 мая 2021, 12:04
В России подорожали автомобили Subaru
Стоимость четырех моделей выросла на 30 тысяч рублей
В России подорожали почти все модели Subaru
Корректировка цен не затронула только одну модель
26 апреля 2021, 10:46
Новости
Мария Руцкая
24 февраля 2021, 12:17
Культовый Subaru Кена Блока пустят с молотка за четыре миллиона рублей
На этом спорткаре спортсмен выиграл свою первую гонку
9 декабря 2020, 19:00
Летающий Subaru и очень много дрифта: вышла новая серия «Джимханы»
Преемник Кена Блока достойно справился со своей ролью
7 декабря 2020, 15:36
Дрифт по городским улицам и прыжки через залив на карбоновом Subaru: вышел трейлер новой «Джимханы»
В новом эпизоде впервые не примет участия Кен Блок
13 октября 2020, 11:59
Subaru построила экстремальный WRX STI для новой «Джимханы»
Управлять машиной будет Трэвис Пастрана
25 июля 2020, 18:00
Новая Subaru WRX STI получит доработанный старый мотор
Седаны WRX и WRX STI останутся с хорошо знакомым «оппозитом»
25 февраля 2020, 10:46
Появились подробности о моторе для нового Subaru WRX STI
Новинка получит существенную прибавку к мощности
22 ноября 2019, 12:55
Дебютировали «очень белые» спецверсии Subaru WRX
Седаны WRX и WRX STI выпустят ограниченной серией White Limited Edition
Subaru выпустит 200 трековых WRX STI с 346-сильным мотором
Марка представила специальную модификация спортседана
15 января 2019, 13:50
Новости
Василий Костин
9 января 2019, 16:52
Хардкорный Subaru WRX STI впервые выйдет за пределы Японии
В Детройте японская марка покажет специальную версию S209
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