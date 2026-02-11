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Лаборатория
Как за 1 млн рублей войти в клуб 200 плюс лошадиных сил
Читальный зал
Subaru открутила прогресс назад
Новости
Subaru выпустил особые версии Levorg, Impreza и Crosstrek
Новости
С молотка продадут редкий рестомод Subaru Impreza WRX
6 июля 2024, 19:00
Subaru анонсировала инфернальный суперседан Project Midnight
Автомобиль готовят на базе актуальной Impreza
Subaru WRX
Раскидываем последний снег на, возможно, последнем бодром седане от Subaru — и стараемся не вешать нос
11 мая 2024, 7:00
Тест-драйв
Михаил Конончук
10 декабря 2023, 15:00
В продаже появилась раллийная Subaru Impreza Кена Блока. Но есть нюанс
По документам автомобиль числится повреждённым до состояния утиля
19 февраля 2023, 12:30
Видео: Hyundai Elantra N и Honda Civic Si против Subaru WRX
Участниками гонки стали одна топовая и две более простые версии моделей
30 января 2023, 20:16
Subaru Impreza Колина Макрея выставят на аукцион
За ралли-кар планируют получить 340—380 тысяч фунтов стерлингов
15 января 2023, 12:00
Новую Subaru WRX подготовили для кольцевых гонок и ралли
Автомобиль будет гоняться по асфальтовым и грунтовым дорожкам
13 января 2023, 17:31
Новая Subaru Impreza примерила заводской тюнинг от STI
Subaru Impreza нового поколения дебютировала в Токио
18 ноября 2022, 10:39
Subaru Impreza сменила поколение
Состоялась премьера Subaru Impreza шестого поколения
11 ноября 2022, 11:11
Subaru опубликовала второй тизер новой Impreza за неделю до премьеры
Дебют хэтчбека следующего поколения запланирован на 17 ноября
Посмотрите на Porsche 911 GT3 с двигателем от Subaru
Необычный автомобиль привезла на тюнинг-выставку SEMA компания Eneos
1 ноября 2022, 16:21
Новости
Алексей Носаченко
30 октября 2022, 21:30
Экс-пилот Формулы-1 промчал по самой извилистой дороге Америки
«Скорость» покорил «Дракона»
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