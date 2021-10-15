Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Impreza
Subaru Impreza
Все модели
Advanced Tourer
BRZ
Forester
Impreza
Legacy
Levorg
Outback
SVX
Solterra
Sport Cross
Stella
Tribeca
Viziv
Viziv 2
WRX
WRX STI
XV
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Hyundai Elantra N и Subaru WRX сравнили в U-образном дрэг-рейсинге
К привычным заездам по прямой журналисты добавили и другие «упражнения»
Новости
Посмотрите на Subaru Impreza с носовой частью от Lancer Evolution
Новости
Конфискованную полицией редчайшую Subaru Impreza WRX STI 22B выставили на продажу
Новости
В Subaru Impreza WRX STI установили 1000-сильный мотор V12
15 октября 2021, 20:07
Первую Subaru Impreza, набравшую очки в мировом ралли, пустят с молотка за рекордную сумму
Спорткаром в разные годы управляли знаменитые гонщики
Посмотрите на гоночную Subaru Impreza стоимостью 26 млн рублей, которую нашли в сарае
Это чемпионский спорткар знаменитого гонщика Колина Макрея
5 октября 2021, 13:58
Новости
Лиза Будрина
22 августа 2021, 16:00
80-летний водитель на Subaru превысил скорость на 82 километра в час
Пенсионер лишился водительского удостоверения и получил крупный штраф
21 апреля 2021, 11:33
Посмотрите на 23-летнюю Subaru, которую продали за 24 миллиона рублей
Это один из 426 экземпляров «гоночной» модификации 22B STi
22 февраля 2021, 18:18
22-летнюю Subaru Impreza продают впятеро дороже новой
Модификация Impreza RB5 WR Sport выпущена тиражом 444 экземпляра
3 февраля 2021, 15:14
Subaru отзывает почти 400 машин из-за оплошности одного человека
Рабочий автозавода неправильно закрутил гайки
13 августа 2020, 16:30
Водитель Subaru Impreza смог избежать аварии благодаря навыкам из видеоигры
Тренировки в гоночном симуляторе спасли ему жизнь
20 июля 2020, 13:53
Редкую Subaru Impreza продают по цене нового Lamborghini Aventador
Пробег 22-летнего автомобиля — всего 436 километров
Экстремальный тюнинг Subaru
Любая раллийная Impreza покажется скромной на фоне этих монстров
14 июня 2020, 8:30
Селектор
Андрей Моторов
Subaru отправит в ремонт российские Impreza и XV
Ремонт потребовался моделям, проданным с 2017 года по настоящее время
10 декабря 2019, 12:26
Новости
Лиза Будрина
26 ноября 2019, 11:42
Subaru отзывает в России более семи тысяч автомобилей
В ремонт отправят машины, проданные с 2017 года
Первая
1 из 4
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров