История восьми легендарных внедорожников

Уже в своем дебютном марафоне Париж-Дакар 1983 года Pajero финишировал на 11 месте, годом позже — на третьем месте, а в 1985-м стал победителем в классе внедорожников. Впоследствии Pajero повторил это достижение еще 11 раз, безоговорочно доминируя в знаменитом ралли с 2001 по 2007 год.

По ссылке вы найдете краткий пересказ сорокалетней истории легендарного немецкого внедорожника, который из рядовых выбился в генералы. Отпраздновать юбилей великого G-Класса нам удалось самым лучшим способом — устроив тест только появившейся дизельной версии нового поколения.