История восьми легендарных внедорожников

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser открывает наш список неслучайно. Без сомнений, это легендарный внедорожник. Что характерно, интересна не только его богатая и героическая 65-летняя история (65 лет — возраст имени, сам внедорожник еще старше), но и современность. Сегодня Land Cruiser — это не просто автомобиль, а социально-культурный феномен — наш, локальный. Ведь Россия — крупнейший рынок «двухсотки» в Европе. Land Cruiser 200 в строю уже 13 лет и на пенсию пока не собирается.
Модель породила столько уникальных версий, что их хватило на отдельный материал. Мы так привыкли к «двухсотке», что пора бы вспомнить, с чего всё начиналось. Тем более что осенью 2019 года суммарный тираж модели перевалил за 10 миллионов экземпляров.
Land Rover Defender
Одна из важнейших премьер ушедшего года — Land Rover Defender нового поколения. По-прежнему брутальный, харизматичный, но теперь уже суперсовременный внедорожник сменил на посту вездеход, способный проследить свое летоисчисление от сотворения мира. Ну или около того. Разобраться во всех нюансах поможет наш материал. Тем более что знаменитый британский проходимец не сразу получил имя собственное Defender — точно как и его японский коллега Land Cruiser.
Jeep Cherokee
Готовы поспорить, что Jeep Cherokee старше, чем вы думали, пока не прочитали этот материал. В 2019-м году он отпраздновал 45-летие. Еще один интересный факт: именно в фирменной брошюре первого Cherokee в 1974 году появилось обозначение sport utility vehicle, то есть SUV. Сегодня это широко распространенный термин. В России им принято обозначать кроссоверы, но в США эта аббревиатура всегда подразумевала внедорожники.
Что собой представляет Cherokee сегодня, можно изучить здесь.
Mitsubishi Pajero
Pajero не может похвастаться такой же длинной историей, как другие внедорожники в этом списке — производство серийных машин началось в 1982 году. Тем не менее, это еще одна японская легенда. Mitsubishi Pajero до сих пор удерживает первенство среди легковых машин по числу выигранных ралли-рейдов Париж-Дакар.
Уже в своем дебютном марафоне Париж-Дакар 1983 года Pajero финишировал на 11 месте, годом позже — на третьем месте, а в 1985-м стал победителем в классе внедорожников. Впоследствии Pajero повторил это достижение еще 11 раз, безоговорочно доминируя в знаменитом ралли с 2001 по 2007 год.
Mercedes-Benz G-Class
По ссылке вы найдете краткий пересказ сорокалетней истории легендарного немецкого внедорожника, который из рядовых выбился в генералы. Отпраздновать юбилей великого G-Класса нам удалось самым лучшим способом — устроив тест только появившейся дизельной версии нового поколения.
Видео и все любопытные «железные» подробности о G-Классе второго поколения ищите в материале Василия Костина.
Land Rover Discovery
Discovery пятого поколения — один из самых обсуждаемых внедорожников современности. Кажется, на его счету больше холиворов в интернете, чем технических инноваций. Его критикуют за «зализанный» дизайн и подчеркнутую роскошь, хотя «Диско» стал еще более крутым инструментом для преодоления тяжелого бездорожья.
Возможно, это самый способный внедорожник в мире, хотя у него нет ни рамы, ни мостов, а на электронику водителю надлежит опираться, в той же степени, что и на «железо». А начиналось все тридцать лет назад гораздо скромнее…
Suzuki Vitara
Среди настоящих внедорожников Suzuki Vitara никогда не был суперзвездой — он терялся на фоне более крупных и заметных вездеходов. И все же простая, компактная, выносливая и надежная модель, по большому счету, открыла для мира автомобили Suzuki, а для многих людей — доступные внедорожники на каждый день, предвосхитив эру кроссоверов.
Vitara покорила горы и города в самых разных уголках земли и по праву заслуживает места в нашем списке. И стоит ли переживать, что сегодня маленькая легенда и сама пополнила список кроссоверов? Мы пока не определились.
Cadillac Escalade
Полная противоположность демократичной Витаре — огромный и роскошный Cadillac Escalade. Эпатаж и вызов заложены в самой его сути: за 20 лет своей истории Escalade никогда и не собирался месить грязь, но при необходимости мог бы. По своему ДНК это самый настоящий внедорожник отнюдь не «легкового» происхождения.
Герой голливудского кино и светской хроники всегда мог заменить минивэн (особенно длиннобазная версия), и даже выпускался с кузовом пикап. Признаем, Cadillac Escalade — один из символов современной Америки. И для его скромного возраста в 20 лет это не такое уж малое достижение.
Если вдруг вам не хватило собранных здесь материалов о самых знаменитых внедорожниках автомобильной эпохи, вот вам бонус: замечательный материал Ильи Фролова о первой высадке в Европе вездеходов Willys MB, которые уже в то время неофициально называли «джипами».