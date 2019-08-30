Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8:51

Лучшее автомобильное видео августа

Осы, свиньи, дрифтовый Трабант и президент у «Врат ада»: самые интересные ролики месяца

© из открытых источников
Ефим Репин
Настало время для нашей традиционной подборки лучшего автомобильного видео. Как и прежде, мы вспомнили все клевые ролики с машинами и про машины, которые появились за это время. В этот раз можно посмотреть как президент Туркменистана дает угла у «Двери в преисподнюю», как дрифтит переднеприводный Trabant, как американцы гоняются на Фордах со свиньями и содрогнуться от вида автомобиля, превращенного в гигантский осиный улей.

У «Врат ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подрифтил на внедорожнике собственной конструкции около горящего газового кратера Дарваза — местные жители называют его «Дверью в преисподнюю» или «Вратами ада».

Трек, которого нет

Porsche Cayenne Turbo S установил рекорд еще не достроенного трека Gotland Ring в Швеции. Вседорожник проехал автодром за 3 минуты и 51 секунду, из которых половина пришлась на асфальтированное покрытие, а другая — на бездорожье.

Отжиг

В США 170 автомобилей устроили одновременный бернаут — это стало новым рекордом, однако достижение пока еще не зафиксировано книгой рекордов Гиннесса. До этого покрышки жгли всего 126 машин. Прошлый рекорд был установлен в начале января этого года в Австралии.

Улей

Если у вас апифобия, то этот ролик вам лучше не смотреть — на видео очень много ос и человек, которого они полностью облепили. Осиный улей был найден в салоне Chevrolet Malibu. Чтобы его убрать, пришлось вызывать спасателей.

Со свиньями

Американцы невероятно изобретательны по части необычных автомобильных гонок и состязаний: трактор-пуллинг, езда на лифтованных внедорожниках по самой глубокой грязи, гонки на школьных автобусах или по небольшому треку в виде цифры 8. А вот как проходят гонки на старых Ford Model T — водители едут по трассе в обнимку со свиньями. И такое соревнование проводят уже почти сто лет!

«Ламбо» за Полярным кругом

Это видео не несет какого-то особенного смысла — оно просто красиво. Семь суперкаров Lamborghini путешествуют по Лофотенским островам, побывав в самом старом городке северного полярного круга. Подробнее об этой поездке можно прочитать здесь.

Чемпион против дрона

Электрокар Volkswagen I.D. R — самый быстрый автомобиль Нюрбургринга, Гудвуда и Пайкс Пика — принял участие в гонке против гоночного квадрокоптера. Спортивный дрон может набирать «сотню» примерно за секунды 1,1 секунды и развивать максимальную скорость около 200 километров в час. Машина же тратит на ускорение до 100 километров в час 2,25 секунды, а ее «максималка» доходит до 300 километров в час. Кто победит в этой гонке?

Перетягивание каната

Mercedes-AMG G 63 (585 сил), Porsche Cayenne Turbo (550 сил) и Bentley Bentayga Speed (635 сил) — кто из них победит в перетягивании каната? Все машины были обуты в дорожные шины, а соревнование проходило на обычном газоне.

Дрифт-Трабант

Венгерский дрифтер Оливер Амон, тот самый человек, который уже подрифтил на Fiat Multipla, принадлежащей «Гарольду, скрывающему боль», теперь решил поскользить на переднеприводном «Трабанте». Машинка, кстати, оснащено всего лишь 40-сильным моторчиком 1.1.

Буллит

Шоу Fast N’Loud, которое выходит на канале Discovery, в деталях повторило сцену погони из знаменитого фильма «Буллит». В ней актер Стив МакКуин, исполняющий роль детектива Буллита, гонится на своем Ford Mustang GT390 за преступниками на Dodge Charger по улицам Сан-Франциско. Что из этого получилось, смотрите в ролике.