Лучшее автомобильное видео августа

Настало время для нашей традиционной подборки лучшего автомобильного видео. Как и прежде, мы вспомнили все клевые ролики с машинами и про машины, которые появились за это время. В этот раз можно посмотреть как президент Туркменистана дает угла у «Двери в преисподнюю», как дрифтит переднеприводный Trabant, как американцы гоняются на Фордах со свиньями и содрогнуться от вида автомобиля, превращенного в гигантский осиный улей.