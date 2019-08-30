Лучшее автомобильное видео августа

У «Врат ада»
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подрифтил на внедорожнике собственной конструкции около горящего газового кратера Дарваза — местные жители называют его «Дверью в преисподнюю» или «Вратами ада».
Трек, которого нет
Porsche Cayenne Turbo S установил рекорд еще не достроенного трека Gotland Ring в Швеции. Вседорожник проехал автодром за 3 минуты и 51 секунду, из которых половина пришлась на асфальтированное покрытие, а другая — на бездорожье.
Отжиг
В США 170 автомобилей устроили одновременный бернаут — это стало новым рекордом, однако достижение пока еще не зафиксировано книгой рекордов Гиннесса. До этого покрышки жгли всего 126 машин. Прошлый рекорд был установлен в начале января этого года в Австралии.
Со свиньями
Американцы невероятно изобретательны по части необычных автомобильных гонок и состязаний: трактор-пуллинг, езда на лифтованных внедорожниках по самой глубокой грязи, гонки на школьных автобусах или по небольшому треку в виде цифры 8. А вот как проходят гонки на старых Ford Model T — водители едут по трассе в обнимку со свиньями. И такое соревнование проводят уже почти сто лет!
«Ламбо» за Полярным кругом
Это видео не несет какого-то особенного смысла — оно просто красиво. Семь суперкаров Lamborghini путешествуют по Лофотенским островам, побывав в самом старом городке северного полярного круга. Подробнее об этой поездке можно прочитать здесь.
Чемпион против дрона
Электрокар Volkswagen I.D. R — самый быстрый автомобиль Нюрбургринга, Гудвуда и Пайкс Пика — принял участие в гонке против гоночного квадрокоптера. Спортивный дрон может набирать «сотню» примерно за секунды 1,1 секунды и развивать максимальную скорость около 200 километров в час. Машина же тратит на ускорение до 100 километров в час 2,25 секунды, а ее «максималка» доходит до 300 километров в час. Кто победит в этой гонке?
Перетягивание каната
Mercedes-AMG G 63 (585 сил), Porsche Cayenne Turbo (550 сил) и Bentley Bentayga Speed (635 сил) — кто из них победит в перетягивании каната? Все машины были обуты в дорожные шины, а соревнование проходило на обычном газоне.
Дрифт-Трабант
Венгерский дрифтер Оливер Амон, тот самый человек, который уже подрифтил на Fiat Multipla, принадлежащей «Гарольду, скрывающему боль», теперь решил поскользить на переднеприводном «Трабанте». Машинка, кстати, оснащено всего лишь 40-сильным моторчиком 1.1.
Буллит
Шоу Fast N’Loud, которое выходит на канале Discovery, в деталях повторило сцену погони из знаменитого фильма «Буллит». В ней актер Стив МакКуин, исполняющий роль детектива Буллита, гонится на своем Ford Mustang GT390 за преступниками на Dodge Charger по улицам Сан-Франциско. Что из этого получилось, смотрите в ролике.