Лучшие тесты – 2018

Собрать эту выжимку было трудно. Хотелось, с одной стороны, отметить знаковые машины, а с другой — вспомнить лучшие тексты, которые сами по себе доставляют удовольствие. В результате получилось нечто среднее, щедро приправленное элементами случайности, вкусовщины и левой пятки редактора (какого — не скажем). Надеемся, что оливье на вашем новогоднем столе приготовлено с той же тщательностью и не меньшей страстью, чем эти материалы. Приятного чтения!

«В реальном мире современных технологий у Maserati перед Audi нет никаких шансов, но Audi S8 c двигателем Lamborghini V10 больше не производится, а Maserati с мотором Ferrari может купить любой желающий со ста шестьюдесятью тысячами евро в кармане.