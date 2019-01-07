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10:56

Лучшие тесты – 2018

Вспоминаем самые яркие автомобили уходящего года

© motor.ru
Редакция «Мотора»
В 2018 году мы выпустили 120 тестов. Многие из них приятно перечитать, когда заливная рыба уже кончилась, а голубые огоньки в телевизоре ещё нет.

Собрать эту выжимку было трудно. Хотелось, с одной стороны, отметить знаковые машины, а с другой — вспомнить лучшие тексты, которые сами по себе доставляют удовольствие. В результате получилось нечто среднее, щедро приправленное элементами случайности, вкусовщины и левой пятки редактора (какого — не скажем). Надеемся, что оливье на вашем новогоднем столе приготовлено с той же тщательностью и не меньшей страстью, чем эти материалы. Приятного чтения!

1. Maserati Quattroporte и Ghibli

«В реальном мире современных технологий у Maserati перед Audi нет никаких шансов, но Audi S8 c двигателем Lamborghini V10 больше не производится, а Maserati с мотором Ferrari может купить любой желающий со ста шестьюдесятью тысячами евро в кармане.

И главное — эти восемь цилиндров под капотом способны вогнать вас в первобытный трепет. А самые распоследние лазерные фары — почему-то нет»

2. Lamborghini Urus

«Двойной профилированный Cimini, чем-то напоминающий связку Lesmo в Монце, проходится как по книжке: одной ровной дугой, с минимальными корректировками. Газ в пол, левый излом (держать, не отпускать!), двести двадцать к концу не самого длинного прямика — и жесткое торможение перед 180-градусным Campagnano. Со всех сил бью по левой педали — и буквально повисаю на ремне. Громадный кроссовер теряет скорость так стремительно, словно воздух вокруг него стал во сто крат плотнее: нет, не может, не должна эта машина так быстро останавливаться!

Но она об этом не знает — равно как и об остальных законах физики, принятых на нашей планете.»

3. Camaro, Stinger, Impreza, GT-R и Shortcut на льду

«Мы оставили за скобками цену, классовую принадлежность и прочие глупые формальности, которыми люди зачем-то забивают себе голову. Дрифт — он ведь для всех!

Для выпендрежников на желтых Camaro и обладателей грозных суперкаров вроде Nissan GT-R. Для владельцев самого дерзкого «корейца» всех времен — Kia Stinger — и хардкорщиков, покупающих в 2018 году Subaru WRX STI. И даже для отмороженных маньяков, которые заказали себе Shortcut — трековую смесь стальных труб, идей Колина Чепмена и жигулевских агрегатов.»

4. Bentley Continental GT

«В своем третьем поколении автомобиль хочет найти владельца помоложе. Это заметно по расширенным аркам, по тому, как ниже расположен капот, по невинной агрессии, с которой на каждый апекс будут смотреть широко раскрытые кругляши фар.

Все началось, в общем-то, с обиды — один владелец Ferrari небрежно бросил Донкервольке, что еще не так стар, чтобы владеть Bentley. Люк запомнил. Так банальность прищемила гениальность.»

5. Jaguar I-Pace

«Представьте себе бешеный троллейбус, который сошел с ума и срывается с остановок, словно пушечное ядро. Суммарные 696 Нм двух электромоторов доступны с первых мгновений разгона, так что на вас проливается не просто поток мощности — вас сносит струей крутящего момента, как из пожарного брандспойта. Тихое и беспощадное ускорение хладнокровного убийцы километров.

Никаких задержек и раздумий: бац — и на спидометре максимально разрешенные 120 км/ч, на все про все около пяти секунд. И все под приглушенный самолетный свист в ушах. Волшебный пендель, чудо электричества, глухонемой автомобиль!»

Недавно нам удалось познакомиться и с конкурентами i-Pace. Тест-драйв Audi e-tron ищите здесь, а видеообзор Теслы Model X Ильи Фролова смотрите здесь.

6. Mercedes-AMG G 63

«Бешеный разгон лишь отчасти притупился из-за вылетающего из-под колес града камней, а со стороны казалось, что Петер просто хочет нас убить. Перед поворотами он лишь коротким движением руля выставлял машину боком, так что мы вваливались в виражи в легком заносе на восьмидесяти километрах в час.

А потом резал апексы из обросших кустарником земляных горок, и G-Класс, вставая на бок, продолжал в таком виде дальнейший полет. Сумасшедшая пляска смерти!»

В 2018 году на рынок вышли и другие знаковые внедорожники и кроссоверы. Он них мы сделали отдельную подборку.

7. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

«Главное — первый прыжок. Стрелка тахометра зависает на отметке в 5000 об/мин, бросаю тормоз — и машину будто выдергивает из сугроба какой-то сумасшедший грузовик-дрегстер. Затылок бьется об подголовник, бьется еще раз при переходе на вторую, еще мгновение — и уже 100 км/ч.

То есть предыдущее предложение вы читаете дольше! Едва успеваешь сообразить, что же такое произошло. У обычной Панамеры Turbo стартовый рывок чуть скромнее (3,6 секунды до «сотни»)»

8. Aston Martin Vantage

«Когда я невзначай упомянул DB11, заводской тест-пилот стал подбирать слова еще тщательнее. Дежурное «это же совсем другое, класс gran turismo!» оставим Капитану Очевидность. Такое скоро и в женских глянцевых журналах писать будут. Но больше конкретики вытянуть из Алекса не получается.

И все же он выдает: „Скажем, уезжая в командировку, я бы спокойно оставил жене ключи от DB11. А от Vantage — нет”.»

9. Ferrari 488 Spider

«Эти машины создают не из алюминиево-магниевых сплавов, углеволокна, карбон-керамических композитов и дорогой кожи — они сделаны из любви к жизни, ветра в волосах, полосок солнца между тенями от пиний и звонкой дроби золотистых камешков по колесным аркам.

Не надо лишней шумоизоляции — иначе, простите за вульгарное сравнение, „ощущения не те”»

10. Rolls-Royce Phantom

«Задний ряд Фантома — это диван, а не капсула, выстроенная вокруг твоей особо важной пятой точки, как в Майбахе. Он не диктует посадку — можно развалиться, будто ты с пивом у телевизора, но не менее комфортно здесь сидеть собранно с прямой спиной. (…) Потолок над задним рядом выше. Ты будто на троне — и открытие двери не застанет тебя врасплох в неуклюжей позе, силящимся встать с подобия кушетки психоаналитика»

Под конец года мы написали и о первом Роллс-Ройсе повышенной проходимости. Ищите тест Cullinan здесь.

Также в этом году мы заряжали Range Rover от розетки, утюжили южные дороги на BMW i8 Roadster, Audi A6 и A7, слушали рык Lexus LC 500, выводили на гоночные треки BMW M5, Mercedes-AMG C 63 и даже дуэлянтов BMW X5 M и Porsche Cayenne Turbo. Правда, потом вышел новый X5. Скоро он получит литеру M и потребует реванша... Как видите, в 2019 году нас с вами ждет много интересного.

Лучшие тесты 2017 года можно вспомнить здесь.

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