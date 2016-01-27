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Aston Martin DB10
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В Сети частично раскрыли первый турбированный Aston Martin
Появилась первая фотография модели DB11 без камуфляжа
Новости
Aston Martin DB10 Джеймса Бонда продадут за 2,1 миллиона долларов
Новости
Aston Martin вывел на дороги новый суперкар
Новости
Aston Martin DB10 из нового фильма про Бонда выставят на торги
11 сентября 2015, 19:48
Aston Martin вывел на трек новый суперкар Джеймса Бонда
Новый автомобиль агента 007 показали в скольжении
В Aston Martin рассказали о новой машине Джеймса Бонда
Британцы выпустят 10 экземпляров DB10 исключительно для съемок фильма
16 декабря 2014, 15:04
Новости
Ярослав Гронский
4 декабря 2014, 18:21
Рассекречен новый Aston Martin Джеймса Бонда
Новый "бондмобиль" даст представление о будущих моделях британской марки
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