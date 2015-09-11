DB10

Aston Martin DB10

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В Сети частично раскрыли первый турбированный Aston Martin
Появилась первая фотография модели DB11 без камуфляжа
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Aston Martin DB10 Джеймса Бонда продадут за 2,1 миллиона долларов
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Aston Martin вывел на дороги новый суперкар
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Aston Martin DB10 из нового фильма про Бонда выставят на торги
11 сентября 2015, 19:48
Aston Martin вывел на трек новый суперкар Джеймса Бонда
Новый автомобиль агента 007 показали в скольжении
В Aston Martin рассказали о новой машине Джеймса Бонда
Британцы выпустят 10 экземпляров DB10 исключительно для съемок фильма
16 декабря 2014, 15:04Новости
Ярослав Гронский
4 декабря 2014, 18:21
Рассекречен новый Aston Martin Джеймса Бонда
Новый "бондмобиль" даст представление о будущих моделях британской марки

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