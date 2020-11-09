Aston Martin DB9

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Владелица Aston Martin хотела отсудить у дилера деньги за ремонт, а в итоге осталась должна ему
Теперь женщина должна более 25 миллионов рублей
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Теперь Toyota Celica можно превратить в Aston Martin за 180 тысяч рублей
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Ателье Kahn подготовило для Женевы 510-сильное «Возмездие»
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Спецверсию Aston Martin DB9 посвятили Джеймсу Бонду
16 июня 2014, 18:16
Aston Martin выпустит пять новых моделей за семь лет
Новые модели компании сделают непохожими друг на друга
14 июня 2013, 22:00
У Aston Martin появился гибридный суперкар с полным приводом
Купе DB9 оснастили 751-сильной гибридной силовой установкой
13 ноября 2012, 20:02
В Германии "Калина" сравнялась по продажам с Lamborghini Aventador
В октябре обе модели разошлись в Германии тиражом в три единицы
3 октября 2012, 18:01
Aston Martin начал принимать в России заказы на обновленный DB9
Первые экземпляры новинки появятся в Москве в конце года
24 августа 2012, 20:57
Новый Aston Martin DB9 сфотографировали без камуфляжа
Модель получит внешность в стиле купе Vanquish и модернизированную техническую начинку
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