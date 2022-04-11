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Автомобили, которые спасут от обстрела и позволят спешно покинуть опасное место
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Посмотрите, как реставрируют спидометр Aston Martin DB5
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Aston Martin Vanquish сменит название и двигатель
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Посмотрите на бронированный Aston Martin Vantage со встроенными электрошокерами
25 марта, 11:32
Одну из самых редких моделей Aston Martin пустят с молотка
Седан Lagonda Series 1 оценили в 200 000—300 000 фунтов стерлингов
Aston Martin показал Valkyrie AMR Pro в движении
Гиперкар совершил демо-заезд на этапе Формулы-1
20 марта, 15:30
Новости
Александр Пономарёв
16 марта, 17:45
Aston Martin представил последний Vantage с V12
700 сил и 3,5 секунды до 100 километров в час
16 марта, 16:28
Для Себастьяна Феттеля из настоящего болида сделали домашний гоночный симулятор
С помощью детализированного тренажера пилот Формулы-1 постарается улучшить свои результаты
12 марта, 14:00
Aston Martin назвал дату премьеры V12 Vantage
Новинка станет флагманской версией купе последнего поколения
8 марта, 12:00
Второй год подряд сейфти-каром Формулы-1 будет Aston Martin
Дебютировав в новой роли в 2021 году, британская марка продолжит сотрудничество с чемпионатом мира
6 марта, 17:17
Дрэг-гонка: новый Aston Martin DBX707 против Lamborghini Urus
Суперкроссоверы из Великобритании и Италии сразились под дождём
24 февраля, 2:02
Aston Martin рассказал о перспективах «турбочетверок» на суперкарах
Руководитель британской марки поделился мнением о силовых установках будущего
19 февраля, 16:16
Дрэг-гонка: самый динамичный Bentley против самой доступной Ferrari
Bentley, Ferrari и Aston Martin устроили дуэль на прямой
Aston Martin представил новый болид Формулы-1
Машина получила упрощенную аэродинамику и переднее крыло без генераторов вихрей
10 февраля, 19:03
Новости
Алексей Носаченко
Дорогие кроссоверы, которые ждут
Люксовые «немцы», «итальянцы» и «британцы», дебютирующие совсем скоро
4 февраля, 8:00
Читальный зал
Сергей Сечнев
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