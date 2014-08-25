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Одну из самых редких моделей Aston Martin пустят с молотка
Седан Lagonda Series 1 оценили в 200 000—300 000 фунтов стерлингов
Новости
Aston Martin показал серийный седан Lagonda
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Тираж Aston Martin Lagonda составит менее ста экземпляров
Новости
Арабы показали предсерийную версию Aston Martin Lagonda
25 августа 2014, 17:13
Большой седан Aston Martin сфотографировали без камуфляжа
Рассекречен дизайн передней части кузова седана Lagonda
Aston Martin показал силуэт нового седана для арабов
Британцы опубликовали тизер седана Lagonda
25 июля 2014, 14:34
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Александр Мирошкин
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