Aston Martin Lagonda

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В России мгновенно продали коллекционный Aston Martin из 1980-х
Один из ярких экспонатов автомузея Ника Панули сменил владельца
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Редчайший седан Lagonda Taraf появился в продаже
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Одну из самых редких моделей Aston Martin пустят с молотка
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Видео: Охотник за раритетами
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