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Новости
Aston Martin Vanquish сменит название и двигатель
Дату премьеры среднемоторного суперкара пришлось отложить до 2025 года
Новости
Самый редкий Aston Martin без крыши выставили на продажу
Новости
Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
Новости
Бывший шеф-дизайнер Jaguar займется переделкой старых «Астонов»
15 июля 2019, 19:03
Коллекционный универсал Aston Martin выставили на продажу
Это один из 99 экземпляров Vanquish Zagato Shooting Brake
Aston Martin Vanquish получит механическую коробку передач
К счастью, Aston Martin будет выпускать не только кроссоверы
29 июня 2019, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
12 февраля 2019, 11:41
Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado
Цена алюминиевой детали составляет 30 тысяч фунтов стерлингов
20 декабря 2018, 18:42
Все четыре совместных суперкара Aston Martin и Zagato ушли в одни руки
В семейство эксклюзивных машин вошло купе, кабриолет, спидстер и трехдверный универсал
16 февраля 2018, 15:08
Отель в Беверли-Хиллз предложил посетителям комнату и Aston Martin
Предложение действует для гостей, забронировавших номера супер-люкс
1 ноября 2017, 11:37
Aston Martin попрощался со спорткаром Vanquish спецсерией из 175 машин
Компания выпустила последнюю модификацию модели – Ultimate
16 августа 2017, 11:23
Aston Martin и Zagato сделали трехдверный универсал
Семейство Vanquish Zagato выросло до четырех моделей
10 апреля 2017, 14:11
Aston Martin посвятил Vanquish S британской пилотажной группе
Спорткар сделали в стилистике самолетов группы «Красные стрелы»
Aston Martin Vanquish S
16 ноября 2016, 12:25
Без рубрики
Редакция «Мотора»
Aston Martin Vanquish обзавелся 600-сильной S-версией
Aston Martin Vanquish S оценили в 260 тысяч евро
16 ноября 2016, 12:22
Новости
Александр Мирошкин
6 октября 2016, 9:48
СМИ узнали стоимость открытой версии Aston Martin Vanquish от Zagato
Прием заказов на редкий суперкар прекратится 10 октября
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