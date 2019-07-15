Vanquish

Aston Martin Vanquish

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Aston Martin Vanquish сменит название и двигатель
Дату премьеры среднемоторного суперкара пришлось отложить до 2025 года
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Самый редкий Aston Martin без крыши выставили на продажу
Новости
Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
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Бывший шеф-дизайнер Jaguar займется переделкой старых «Астонов»
15 июля 2019, 19:03
Коллекционный универсал Aston Martin выставили на продажу
Это один из 99 экземпляров Vanquish Zagato Shooting Brake
Aston Martin Vanquish получит механическую коробку передач
К счастью, Aston Martin будет выпускать не только кроссоверы
29 июня 2019, 14:00Новости
Александр Пономарёв
12 февраля 2019, 11:41
Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado
Цена алюминиевой детали составляет 30 тысяч фунтов стерлингов
20 декабря 2018, 18:42
Все четыре совместных суперкара Aston Martin и Zagato ушли в одни руки
В семейство эксклюзивных машин вошло купе, кабриолет, спидстер и трехдверный универсал
16 февраля 2018, 15:08
Отель в Беверли-Хиллз предложил посетителям комнату и Aston Martin
Предложение действует для гостей, забронировавших номера супер-люкс
1 ноября 2017, 11:37
Aston Martin попрощался со спорткаром Vanquish спецсерией из 175 машин
Компания выпустила последнюю модификацию модели – Ultimate
16 августа 2017, 11:23
Aston Martin и Zagato сделали трехдверный универсал
Семейство Vanquish Zagato выросло до четырех моделей
10 апреля 2017, 14:11
Aston Martin посвятил Vanquish S британской пилотажной группе
Спорткар сделали в стилистике самолетов группы «Красные стрелы»
Aston Martin Vanquish S
16 ноября 2016, 12:25Без рубрики
Редакция «Мотора»
Aston Martin Vanquish обзавелся 600-сильной S-версией
Aston Martin Vanquish S оценили в 260 тысяч евро
16 ноября 2016, 12:22Новости
Александр Мирошкин
6 октября 2016, 9:48
СМИ узнали стоимость открытой версии Aston Martin Vanquish от Zagato
Прием заказов на редкий суперкар прекратится 10 октября
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