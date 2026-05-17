Aston Martin Vanquish

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Мотор в 1000 сил и карбоновый кузов: тюнинг-ателье Brabus рассекретило суперкар Bodo
Новости
Aston Martin пустит с молотка эксклюзивный кабриолет Vanquish
Новости
Представлен родстер Aston Martin Vanquish Volante
Лаборатория
Новый Aston Martin Vanquish
1 мая 2024, 10:00
Aston Martin анонсировал появление мотора V12 на новом Vanquish
Двигатель будет прерогативой самых эксклюзивных моделей
4 мая 2023, 10:28
Старый Aston Martin Vanquish превратят в шутинг-брейк
Экс-дизайнер Jaguar Иэн Кэллам анонсировал новый проект на базе купе первого поколения
31 марта 2022, 10:30
Aston Martin Vanquish сменит название и двигатель
Дату премьеры среднемоторного суперкара пришлось отложить до 2025 года
18 августа 2021, 17:33
Самый редкий Aston Martin без крыши выставили на продажу
Таких машин в мире всего 28
22 июля 2020, 14:20
Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
Представлен товарный вариант купе Callum Vanquish 25 by R-Reforged
2 сентября 2019, 15:25
Бывший шеф-дизайнер Jaguar займется переделкой старых «Астонов»
Иэн Кэллум представил дебютный проект своего ателье
29 июня 2019, 14:00
Aston Martin Vanquish получит механическую коробку передач
К счастью, Aston Martin будет выпускать не только кроссоверы
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