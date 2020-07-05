Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Aston Martin V8 Vantage
Все модели
AM 310 Vanquish
CC100
Cygnet
DB10
DB12
DB4
DB5
DB7
DB9
DBS
DBX
DP 100 Vision
Lagonda
One-77
Rapide
Rapide S
V12 Vantage
V12 Zagato
V8 Vantage
Valhalla
Vanquish
Vantage
Virage
Vulcan
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
Коллекционный кабриолет 1988 года выпуска ищет нового владельца
Новости
Посмотрите, как Aston Martin 1980-х снимают для нового «Бонда»
Новости
Видео: просто послушайте безумный звук раллийного Aston Martin V8 Vantage
Новости
Aston Martin сделает новый Vantage похожим на Vulcan и DB11
14 июня 2017, 12:52
«Экстремальные» версии Aston Martin Vantage не получили радикальных доработок
AMR-версии купе и родстера сохранили «старые» моторы
Aston Martin запустил отдельный бренд для экстремальных моделей
Первыми представителями бренда стали Rapide с V12 и трековый Vantage
7 марта 2017, 16:19
Новости
Михаил Николаенко
15 февраля 2017, 11:42
Трековый Aston Martin проехал Нюрбургринг медленнее VW Golf GTI
Суперкар проехал «Северную петлю» почти за восемь минут
15 апреля 2016, 16:00
Aston Martin построил самый экстремальный V8 Vantage
Компания представила 446-сильный трековый вариант модели
4 апреля 2016, 14:27
Aston Martin показал силуэт нового трекового купе
Автопроизводитель пригласил клиентов на презентацию новой версии Vantage
6 февраля 2013, 15:40
Бруно Сенна перешел в гонки на выносливость
Экс-пилот Формулы-1 выступит в "24 часах Ле-Мана" за рулем Aston Martin Vantage категории GTE Pro
Aston Martin подготовил для Европы "дешевый" Vantage
Компания Aston Martin представила спецверсию суперкара V8 Vantage
12 сентября 2011, 20:38
Новости
1 декабря 2006, 17:09
Prodrive сделал Aston Martin V8 Vantage быстрее
Автомобиль получил форсированный двигатель и усовершенствованную подвеску
Первая
1
Последняя