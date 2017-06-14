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Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
Коллекционный кабриолет 1988 года выпуска ищет нового владельца
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Посмотрите, как Aston Martin 1980-х снимают для нового «Бонда»
Новости
Видео: просто послушайте безумный звук раллийного Aston Martin V8 Vantage
Новости
Aston Martin сделает новый Vantage похожим на Vulcan и DB11
14 июня 2017, 12:52
«Экстремальные» версии Aston Martin Vantage не получили радикальных доработок
AMR-версии купе и родстера сохранили «старые» моторы
Aston Martin запустил отдельный бренд для экстремальных моделей
Первыми представителями бренда стали Rapide с V12 и трековый Vantage
7 марта 2017, 16:19
Новости
Михаил Николаенко
15 февраля 2017, 11:42
Трековый Aston Martin проехал Нюрбургринг медленнее VW Golf GTI
Суперкар проехал «Северную петлю» почти за восемь минут
15 апреля 2016, 16:00
Aston Martin построил самый экстремальный V8 Vantage
Компания представила 446-сильный трековый вариант модели
4 апреля 2016, 14:27
Aston Martin показал силуэт нового трекового купе
Автопроизводитель пригласил клиентов на презентацию новой версии Vantage
6 февраля 2013, 16:40
Бруно Сенна перешел в гонки на выносливость
Экс-пилот Формулы-1 выступит в "24 часах Ле-Мана" за рулем Aston Martin Vantage категории GTE Pro
Aston Martin подготовил для Европы "дешевый" Vantage
Компания Aston Martin представила спецверсию суперкара V8 Vantage
12 сентября 2011, 21:38
Новости
1 декабря 2006, 17:09
Prodrive сделал Aston Martin V8 Vantage быстрее
Автомобиль получил форсированный двигатель и усовершенствованную подвеску
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