Aston Martin V8 Vantage

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Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
Коллекционный кабриолет 1988 года выпуска ищет нового владельца
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Посмотрите, как Aston Martin 1980-х снимают для нового «Бонда»
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Видео: просто послушайте безумный звук раллийного Aston Martin V8 Vantage
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Aston Martin сделает новый Vantage похожим на Vulcan и DB11
15 апреля 2016, 16:00
Aston Martin построил самый экстремальный V8 Vantage
Компания представила 446-сильный трековый вариант модели
4 апреля 2016, 14:27
Aston Martin показал силуэт нового трекового купе
Автопроизводитель пригласил клиентов на презентацию новой версии Vantage
6 февраля 2013, 15:40
Бруно Сенна перешел в гонки на выносливость
Экс-пилот Формулы-1 выступит в "24 часах Ле-Мана" за рулем Aston Martin Vantage категории GTE Pro
1 декабря 2006, 17:09
Prodrive сделал Aston Martin V8 Vantage быстрее
Автомобиль получил форсированный двигатель и усовершенствованную подвеску
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