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Aston Martin Vulcan
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Трековый суперкар Aston Martin Vulcan подготовили для обычных дорог
820-сильное купе оснастили фарами и поворотниками
Новости
Редкий Aston Martin в цвете Lamborghini оценили в 206 миллионов рублей
Новости
Aston Martin предложил сделать хардкорный суперкар Vulcan еще экстремальнее
Новости
Экстремальный суперкар Aston Martin приспособят к общим дорогам
30 июля 2015, 13:49
В Aston Martin опровергли появление дорожного «Вулкана»
В компании сосредоточатся на создании новой трековой модели
Суперкар Aston Martin
Суперкар Vulcan оснастили 800-сильным атмосферным мотором
25 февраля 2015, 14:13
Новости
Ярослав Гронский
20 февраля 2015, 20:59
"Астон Мартин" дал послушать звук трекового суперкара
Британская марка выпустила тизер Vulcan перед премьерой в Женеве
13 февраля 2015, 21:40
Aston Martin придумал имя новому суперкару
Британцы привезут в Женеву конкурента Ferrari LaFerrari FXX K
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