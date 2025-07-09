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Aston Martin Vantage
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Новости
Aston Martin Vantage обзавелся 680-сильной версией S
Время разгона 0–100 сократилось на 0,1 секунды
Новости
Обновленный Aston Martin Vantage получил версию с мягким верхом
Новости
Тысячу новых Aston Martin отзывают из-за риска возгорания
Новости
Lego выпустила пару Aston Martin из Формулы-1
8 марта 2024, 15:00
Aston Martin построил Vantage для Формулы-1
Машина дебютирует на Гран-при Саудовской Аравии
Aston Martin построил почти стандартный Vantage для гонок
Спорткар получил версию GT4
2 марта 2024, 11:30
Новости
Александр Пономарёв
17 февраля 2024, 11:00
Новый Aston Martin Vantage официально получил гоночную версию
Суперкар подготовили по требованиям категории GT3
12 февраля 2024, 7:07
Обновленный суперкар Aston Martin Vantage: 665 сил и другой салон
Купе всесторонне модернизировано, старт продаж ожидается весной
3 февраля 2024, 15:30
Обновлённый суперкар Aston Martin Vantage неожиданно дебютировал в гонках
При этом премьера дорожной версии ещё не состоялась
29 января 2024, 15:11
Aston Martin показал «жабры» самого быстрого Vantage
Новый суперкар дебютирует 12 февраля
16 января 2024, 16:34
Aston Martin анонсировал премьеру нового суперкара. Возможно, это Vantage
Дебют новинки запланирован на 12 февраля 2024 года
15 октября 2022, 10:00
Chevrolet Corvette Z06 и Aston Martin Vantage сравнили в гонке по прямой
Причём мощность одного из дуэлянтов оказалась неизвестной
29 марта 2022, 15:50
Посмотрите на бронированный Aston Martin Vantage со встроенными электрошокерами
Для того, чтобы сделать купе пуленепробиваемым, пришлось потратить более двух центнеров кевлара
Aston Martin предложил изменить дизайн радиаторной решетки на старых Vantage
Такая опция доступна для автомобилей, выпущенных до 2021 года
18 января 2022, 13:46
Новости
Лиза Будрина
23 декабря 2021, 13:22
Послушайте, как звучит последний Aston Martin Vantage с V12
Vantage следующего поколения получит полностью электрическую силовую установку
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