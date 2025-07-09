Aston Martin Vantage

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Aston Martin Vantage обзавелся 680-сильной версией S
Время разгона 0–100 сократилось на 0,1 секунды
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Обновленный Aston Martin Vantage получил версию с мягким верхом
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Тысячу новых Aston Martin отзывают из-за риска возгорания
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Lego выпустила пару Aston Martin из Формулы-1
12 февраля 2024, 7:07
Обновленный суперкар Aston Martin Vantage: 665 сил и другой салон
Купе всесторонне модернизировано, старт продаж ожидается весной
3 февраля 2024, 15:30
Обновлённый суперкар Aston Martin Vantage неожиданно дебютировал в гонках
При этом премьера дорожной версии ещё не состоялась
29 января 2024, 15:11
Aston Martin показал «жабры» самого быстрого Vantage
Новый суперкар дебютирует 12 февраля
16 января 2024, 16:34
Aston Martin анонсировал премьеру нового суперкара. Возможно, это Vantage
Дебют новинки запланирован на 12 февраля 2024 года
15 октября 2022, 10:00
Chevrolet Corvette Z06 и Aston Martin Vantage сравнили в гонке по прямой
Причём мощность одного из дуэлянтов оказалась неизвестной
29 марта 2022, 15:50
Посмотрите на бронированный Aston Martin Vantage со встроенными электрошокерами
Для того, чтобы сделать купе пуленепробиваемым, пришлось потратить более двух центнеров кевлара
23 декабря 2021, 13:22
Послушайте, как звучит последний Aston Martin Vantage с V12
Vantage следующего поколения получит полностью электрическую силовую установку
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