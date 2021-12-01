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Посмотрите на бронированный Aston Martin Vantage со встроенными электрошокерами
Для того, чтобы сделать купе пуленепробиваемым, пришлось потратить более двух центнеров кевлара
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Aston Martin предложил изменить дизайн радиаторной решетки на старых Vantage
Новости
Послушайте, как звучит последний Aston Martin Vantage с V12
Новости
Появились подробности о последнем Aston Martin с двигателем V12
1 декабря 2021, 13:35
Aston Martin выпустит «прощальный» Vantage с V12
Производитель показал тизер грядущей новинки под названием Final Edition
Aston Martin переведёт суперкары на электричество
Преемники моделей Vantage и DB11 лишатся бензиновых моторов
25 июля 2021, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
27 июня 2021, 18:36
Родстер Aston Martin украсили латунью в честь столетнего юбилея
Двухдверка Vantage A3 оформлена в духе Aston Martin образца 1921 года
22 марта 2021, 16:27
Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1
Модель оснастили форсированным на 25 сил двигателем V8
19 марта 2021, 12:40
Aston Martin опубликовал изображение мощной версии купе Vantage
Дебют новинки состоится 22 марта 2021 года
6 марта 2021, 17:34
Представлен сейфти-кар Формулы-1 — впервые за 25 лет это не Mercedes-Benz
В 2021 году в Формуле-1 будут использоваться автомобили безопасности двух марок
24 ноября 2020, 17:53
Aston Martin продает коллекцию уникальных гоночных супекаров
Спецсерия состоит из модификаций гоночных автомобилей 2000-х годов
17 августа 2020, 10:36
Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
Ограниченное издание посвятили выходу нового фильма о британском агенте
10 июня 2020, 17:27
Внешность Aston Martin Vantage попытались исправить новым «носом»
Фирма Revenant Automotive разработала для модели новый передний бампер
Экстремальный Aston Martin из 90-х пустят с молотка
На торги выставили устрашающий Vantage V600
10 апреля 2020, 18:06
Новости
Алексей Носаченко
8 марта 2020, 16:00
Aston Martin заменит мотор AMG гибридной «шестёркой»
Новую силовую установку первым получит суперкар Valhalla
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