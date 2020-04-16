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Aston Martin V12 Zagato
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Уникальный Aston Martin V12 Zagato выставили на продажу
Из 61 экземпляра только он один был окрашен в желтый цвет
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Aston Martin решил сделать купе V12 Zagato еще эксклюзивнее
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Представлен эксклюзивный суперкар Aston Martin V12 Zagato
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Серийный суперкар Aston Martin V12 Zagato дебютирует в Кувейте
25 августа 2011, 16:36
Aston Martin показал гражданскую версию спорткара V12 Zagato
Компания Aston Martin опубликовала изображения гражданской версии V12 Zagato
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