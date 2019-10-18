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Дрэг-гонка: самый динамичный Bentley против самой доступной Ferrari
Bentley, Ferrari и Aston Martin устроили дуэль на прямой
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Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
Новости
Видео: суперкары Aston Martin, Mercedes-Benz и Ferrari сравнили в дрэге
Новости
Aston Martin посвятил суперкар DBS Superleggera «Конкорду»
18 октября 2019, 11:33
Aston Martin выпустил купе DBS с дизайном от Дэниела Крэйга
Серия из семи автомобилей предназначена для клиентов магазина Neiman Marcus
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории
Купе DBS GT Zagato можно приобрести только вместе с DB4 GT Zagato Continuation
4 октября 2019, 18:54
Новости
Алексей Носаченко
9 августа 2019, 11:54
Aston Martin сделал спецверсию DBS для самого дорогого магазина в мире
Заказчиком выступили владельцы легендарного шоу-рума House of Bijan
9 июля 2019, 17:02
Aston Martin показал финальный дизайн коллекционного DBS GT Zagato
Автомобиль можно купить только в паре с DB4 GT Zagato Continuation за 762 миллиона рублей
30 мая 2019, 18:00
Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 миллиона рублей
Столько попросят за DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation
22 мая 2019, 13:15
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Эксклюзивное издание выйдет тиражом 50 экземпляров
24 апреля 2019, 10:59
Представлен самый быстрый открытый Aston Martin в истории
Aston Martin DBS Superleggera обзавелся версией Volante
18 апреля 2019, 14:48
Экстремальный Aston Martin DBS посвятили двойной победе марки в «Ле-Мане»
Общий тираж спецверсии составит 24 экземпляра
25 марта 2019, 13:58
К 100-летию Zagato подготовили комплект эксклюзивных купе Aston Martin
Автомобили можно будет купить только парой
Специальное издание Aston Martin DBS Superleggera посвятили часам TAG Heuer
Британская марка представила особую версию суперкара DBS Superleggera TAG Heuer Edition
22 января 2019, 11:42
Новости
Алексей Носаченко
2 ноября 2018, 9:52
Ограниченное издание экстремального Aston Martin посвятили «24 часам Ле-Мана»
Отделение Q by Aston Martin выпустило коллекцию из 24 суперкаров DBS 59
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