One-77

Aston Martin One-77

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Полиция Дубая получила три суперкара
Полицейские обзавелись купе Aston Martin, Bentley и Mercedes-Benz
25 апреля 2012, 18:48
Aston Martin распродал все эксклюзивные суперкары One-77
Последний экземпляр 760-сильного купе был куплен в США
У "Астон Мартина" остался последний экземпляр суперкара One-77
Компания продала 76 из 77 экземпляров спорткупе стоимостью 1,8 миллиона долларов
9 февраля 2012, 23:15Новости

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