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Aston Martin One-77
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За редкий Aston Martin One-77 в России попросили 273 миллиона рублей
Тираж двухдверки составил 77 экземпляров
6 мая 2013, 20:38
Полиция Дубая получила три суперкара
Полицейские обзавелись купе Aston Martin, Bentley и Mercedes-Benz
Aston Martin распродал все эксклюзивные суперкары One-77
Последний экземпляр 760-сильного купе был куплен в США
25 апреля 2012, 17:48
Новости
9 февраля 2012, 22:15
У "Астон Мартина" остался последний экземпляр суперкара One-77
Компания продала 76 из 77 экземпляров спорткупе стоимостью 1,8 миллиона долларов
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