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Aston Martin Virage

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Aston Martin со встроенной сахарницей ушёл с молотка
Уникальный кабриолет принца Чарльза снова сменил владельца
31 августа 2012, 16:08
Aston Martin прекратит выпуск суперкара Virage
Модель уступит место в линейке новому поколению DB9
В России начали принимать заявки на Aston Martin Virage
Цена на купе Aston Martin Virage начинается от 262 тысяч евро
17 октября 2011, 15:47Новости

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