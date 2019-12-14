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Aston Martin со встроенной сахарницей ушёл с молотка
Уникальный кабриолет принца Чарльза снова сменил владельца
31 августа 2012, 15:08
Aston Martin прекратит выпуск суперкара Virage
Модель уступит место в линейке новому поколению DB9
В России начали принимать заявки на Aston Martin Virage
Цена на купе Aston Martin Virage начинается от 262 тысяч евро
17 октября 2011, 14:47
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