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Aston Martin представил последний Vantage с V12
700 сил и 3,5 секунды до 100 километров в час
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Aston Martin назвал дату премьеры V12 Vantage
Новости
Послушайте, как звучит последний Aston Martin Vantage с V12
Новости
Каким будет следующий Aston Martin V12 Vantage: новое изображение
6 декабря 2021, 17:58
Появились подробности о последнем Aston Martin с двигателем V12
Модель V12 Vantage выйдет тиражом в 299 экземпляров
Aston Martin выпустит «прощальный» Vantage с V12
Производитель показал тизер грядущей новинки под названием Final Edition
1 декабря 2021, 13:35
Новости
Алексей Носаченко
21 апреля 2020, 13:49
Коллекционные «близнецы» Aston Martin получат 600-сильный V12
Раскрыта информация о купе и спидстере Vantage V12 Zagato Heritage Twins
22 апреля 2019, 12:48
Компания R-Reforged возродит лимитированный Aston Martin V12 Zagato
Фирма выпустит по 19 экземпляров купе и спидстера
29 июня 2017, 12:52
Aston Martin сделает новый Vantage похожим на Vulcan и DB11
Британский производитель запатентовал дизайн спорткара следующего поколения
14 июня 2017, 12:52
«Экстремальные» версии Aston Martin Vantage не получили радикальных доработок
AMR-версии купе и родстера сохранили «старые» моторы
14 июля 2016, 19:06
Aston Martin Vantage V12 S посвятили 80-летию истребителя Spitfire
Всего будет выпущено восемь экземпляров суперкара
24 июня 2016, 13:27
Aston Martin построил уникальный трековый родстер
Суперкар Vantage GT12 Roadster выпустили по спецзаказу в единственном экземпляре
6 апреля 2016, 11:53
Суперкар Aston Martin Vantage V12 S получил «механику»
Для купе стала доступна семиступенчатая механическая коробка
Михаил Алешин выступит в чемпионате спорткаров FIA GT1 на Aston Martin
В 2012 году российский пилот совместит участие в Формуле-Renault 3.5 с международным первенством по гонкам Gran Turismo
13 марта 2012, 13:35
Новости
13 апреля 2011, 23:11
Aston Martin подготовит к сезону 2012 года новый гоночный автомобиль
Компания Aston Martin распространила первую информацию о гоночном автомобиле класса GT3
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