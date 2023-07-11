Aston Martin V12 Vantage

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Aston Martin V12 Vantage оснастят механической коробкой передач
Последней модели марки с 12-цилиндровым мотором решили добавить «механику»
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Aston Martin показал первый Vantage Roadster с двигателем V12
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1 из 100: на продажу выставлен редкий Aston Martin V12 Vantage GT12
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Aston Martin представил последний Vantage с V12
6 декабря 2021, 17:58
Появились подробности о последнем Aston Martin с двигателем V12
Модель V12 Vantage выйдет тиражом в 299 экземпляров
1 декабря 2021, 13:35
Aston Martin выпустит «прощальный» Vantage с V12
Производитель показал тизер грядущей новинки под названием Final Edition
21 апреля 2020, 13:49
Коллекционные «близнецы» Aston Martin получат 600-сильный V12
Раскрыта информация о купе и спидстере Vantage V12 Zagato Heritage Twins
22 апреля 2019, 12:48
Компания R-Reforged возродит лимитированный Aston Martin V12 Zagato
Фирма выпустит по 19 экземпляров купе и спидстера
29 июня 2017, 12:52
Aston Martin сделает новый Vantage похожим на Vulcan и DB11
Британский производитель запатентовал дизайн спорткара следующего поколения
14 июня 2017, 12:52
«Экстремальные» версии Aston Martin Vantage не получили радикальных доработок
AMR-версии купе и родстера сохранили «старые» моторы
24 июня 2016, 13:27
Aston Martin построил уникальный трековый родстер
Суперкар Vantage GT12 Roadster выпустили по спецзаказу в единственном экземпляре
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