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Конкурент BMW M3 от Infiniti получит битурбо "шестерку"
Японская компания начала разработку нового 530-сильного двигателя
22 марта 2012, 21:37
У Infiniti G появятся гибридная, турбированная и дизельная версии
Компания зарегистрирует названия G35h, G30t и G22d
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