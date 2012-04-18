G

Infiniti G

Материалы

Без рубрики
Наперегонки
Марк Уэббер против парашютиста
18 апреля 2012, 20:11
Конкурент BMW M3 от Infiniti получит битурбо "шестерку"
Японская компания начала разработку нового 530-сильного двигателя
У Infiniti G появятся гибридная, турбированная и дизельная версии
Компания зарегистрирует названия G35h, G30t и G22d
22 марта 2012, 22:37Новости

Новости партнёров