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Новости
В России отзывают кроссоверы Infiniti из-за глохнущих двигателей
Под отзывную кампанию попали 689 автомобилей
Новости
Infiniti готовит новый кроссовер, который появится в 2025 году
Новости
Теперь официально: подробности о новом Infiniti QX60 для России
Новости
Раскрыт срок выхода нового Infiniti QX60 на российский рынок
21 ноября 2021, 20:20
Infiniti удешевила новый семиместный кроссовер QX60
«Шестидесятка» второго поколения обзавелась 2,0-литровой «турбочетвёркой»
Всё про новый Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
23 июня 2021, 20:05
Лаборатория
Ефим Репин
21 июня 2021, 18:02
Появились подробности о премьере нового Infiniti QX60
Кроссовер дебютирует в короткометражном фильме режиссера Зака Снайдера
28 мая 2021, 10:18
Infiniti раскрыла дату премьеры нового QX60
В продажу кроссовер поступит осенью 2021 года
11 марта 2021, 20:40
Infiniti рассказала о системе полного привода нового QX60
Она передает момент на заднюю ось не по факту пробуксовки, а превентивно
26 февраля 2021, 11:04
Infiniti показала тяговые возможности нового QX60
Благодаря новому автомату тяговое усилие кроссовера вырастет на 20 процентов
11 февраля 2021, 17:13
Новый Infiniti QX60 получит классический автомат
Девятидиапазонная трансмиссия разработана в сотрудничестве с ZF
14 декабря 2020, 12:11
В России подорожали автомобили Infiniti
Японская марка подняла цены на два автомобиля
5 октября 2020, 1:01
Интерьер нового Infiniti QX60 раскрыли до премьеры
Большой кроссовер японской марки попал в объектив фотошпионов
Infiniti показала, каким будет новый QX60
Дизайн концепта QX60 Monograph основан на японских традициях и культуре
25 сентября 2020, 10:19
Новости
Алексей Носаченко
9 сентября 2020, 10:12
Каким будет новый Infiniti QX60: опубликовано первое изображение
Предвестник будущего кроссовера дебютирует 25 сентября
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