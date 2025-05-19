Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Infiniti QX60
Все модели
EMERG-E
ESQ
EX
Etherea
FX
FX50
G
G37
G37S
JX
LE
M35h
Q20
Q30
Q40
Q50
Q60
Q70
Q80 Inspiration
QX30
QX50
QX55
QX60
QX70
QX80
SYPNATIQ
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Infiniti QX60 получил версию Sport
Обновленный кроссовер многое взял от старшего QX80
Новости
Infiniti QX60 получил «золотую» версию в Китае
Новости
Infiniti обновила американский QX60
Новости
В России отзывают кроссоверы Infiniti из-за глохнущих двигателей
20 марта 2022, 12:00
Infiniti готовит новый кроссовер, который появится в 2025 году
Модель займёт в линейке место между QX50 и QX60
Теперь официально: подробности о новом Infiniti QX60 для России
Кроссовер американской сборки сертифицировали для продаж на нашем рынке
15 февраля 2022, 14:46
Новости
Лиза Будрина
14 декабря 2021, 11:23
Раскрыт срок выхода нового Infiniti QX60 на российский рынок
До России кроссовер доберется с 3,5-литровой «шестеркой»
21 ноября 2021, 20:20
Infiniti удешевила новый семиместный кроссовер QX60
«Шестидесятка» второго поколения обзавелась 2,0-литровой «турбочетвёркой»
Всё про новый Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
23 июня 2021, 20:05
Лаборатория
Ефим Репин
21 июня 2021, 18:02
Появились подробности о премьере нового Infiniti QX60
Кроссовер дебютирует в короткометражном фильме режиссера Зака Снайдера
28 мая 2021, 10:18
Infiniti раскрыла дату премьеры нового QX60
В продажу кроссовер поступит осенью 2021 года
11 марта 2021, 20:40
Infiniti рассказала о системе полного привода нового QX60
Она передает момент на заднюю ось не по факту пробуксовки, а превентивно
26 февраля 2021, 11:04
Infiniti показала тяговые возможности нового QX60
Благодаря новому автомату тяговое усилие кроссовера вырастет на 20 процентов
Новый Infiniti QX60 получит классический автомат
Девятидиапазонная трансмиссия разработана в сотрудничестве с ZF
11 февраля 2021, 17:13
Новости
Алексей Носаченко
14 декабря 2020, 12:11
В России подорожали автомобили Infiniti
Японская марка подняла цены на два автомобиля
Первая
1
Последняя