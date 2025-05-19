Infiniti QX60

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Infiniti QX60 получил версию Sport
Обновленный кроссовер многое взял от старшего QX80
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Infiniti QX60 получил «золотую» версию в Китае
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Infiniti обновила американский QX60
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В России отзывают кроссоверы Infiniti из-за глохнущих двигателей
21 ноября 2021, 20:20
Infiniti удешевила новый семиместный кроссовер QX60
«Шестидесятка» второго поколения обзавелась 2,0-литровой «турбочетвёркой»
Всё про новый Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
23 июня 2021, 20:05Лаборатория
Ефим Репин
Ефим Репин
21 июня 2021, 18:02
Появились подробности о премьере нового Infiniti QX60
Кроссовер дебютирует в короткометражном фильме режиссера Зака Снайдера
28 мая 2021, 10:18
Infiniti раскрыла дату премьеры нового QX60
В продажу кроссовер поступит осенью 2021 года
11 марта 2021, 20:40
Infiniti рассказала о системе полного привода нового QX60
Она передает момент на заднюю ось не по факту пробуксовки, а превентивно
26 февраля 2021, 11:04
Infiniti показала тяговые возможности нового QX60
Благодаря новому автомату тяговое усилие кроссовера вырастет на 20 процентов
14 декабря 2020, 12:11
В России подорожали автомобили Infiniti
Японская марка подняла цены на два автомобиля
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