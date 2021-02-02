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Новости
Infiniti готовит новый кроссовер, который появится в 2025 году
Модель займёт в линейке место между QX50 и QX60
Тест-драйв
Volvo V60 CC vs Infiniti QX50
Новости
В России вновь подорожали самые популярные Infiniti
Новости
Infiniti подняла цены на два бестселлера в России
2 февраля 2021, 11:04
В России начались продажи обновленного Infiniti QX50
За кроссовер теперь просят как минимум на 180 тысяч рублей больше
Раскрыты сроки появления обновленных Infiniti QX50 и QX80 в России
Автомобили 2020 модельного года доберутся до нашего рынка осенью
27 января 2020, 18:47
Новости
Лиза Будрина
3 июля 2018, 11:00
Названы рублевые цены на Infiniti QX50 с уникальным мотором
Машина стала первой моделью марки с новым уникальным двигателем
Разбираем Infiniti QX50 по косточкам
Все, что нужно знать о Infiniti QX50 с революционным мотором
5 декабря 2017, 9:34
Лаборатория
29 ноября 2017, 12:41
Новый Infiniti QX50: все подробности и фотографии интерьера
Компания рассекретила в Лос-Анджелесе кроссовер нового поколения
24 ноября 2017, 11:27
Новый Infiniti QX50: двигатель с изменяемой степенью сжатия и автопилот
Публичный дебют новинки состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе
22 сентября 2017, 11:33
Компания Infiniti приостановила продажи двух кроссоверов
Из линейки вывели QX50 и гибридную модификацию QX60
3 августа 2017, 13:47
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Infiniti QX50
Новый кроссовер получит салон в стиле модели Q50
18 мая 2017, 11:37
В Сети раскрыли внешность нового Infiniti QX50
Опубликованы патентные изображения кроссовера следующего поколения
Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Компания досрочно раскрыла предвестника нового кроссовера
30 декабря 2016, 18:19
Новости
Михаил Николаенко
30 декабря 2016, 15:03
Раскрыт концепт нового Infiniti QX50
Предвестник нового кроссовера дебютирует на автошоу в Детройте
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