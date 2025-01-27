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Infiniti QX50
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Infiniti избавится от самых доступных кроссоверов в конце года
Самые компактные модели отправят в отставку без наследников
Новости
Infiniti заменит QX50 кроссовером на базе Nissan X-Trail
Новости
У Infiniti QX50 появилась версия Sport
Новости
Infiniti готовит новый кроссовер, который появится в 2025 году
Volvo V60 CC vs Infiniti QX50
Выясняем, может ли универсал повышенной проходимости заменить привычные всем кроссоверы
13 июля 2021, 9:19
Тест-драйв
Ефим Репин
В России вновь подорожали самые популярные Infiniti
Два кроссовера японской премиум-марки теперь стоят на 50 тысяч рублей больше
11 марта 2021, 16:04
Новости
Мария Руцкая
12 февраля 2021, 12:04
Infiniti подняла цены на два бестселлера в России
Наиболее ощутимую прибавку получил топовый QX50 – 280 тысяч рублей
2 февраля 2021, 11:04
В России начались продажи обновленного Infiniti QX50
За кроссовер теперь просят как минимум на 180 тысяч рублей больше
27 января 2020, 18:47
Раскрыты сроки появления обновленных Infiniti QX50 и QX80 в России
Автомобили 2020 модельного года доберутся до нашего рынка осенью
3 июля 2018, 11:00
Названы рублевые цены на Infiniti QX50 с уникальным мотором
Машина стала первой моделью марки с новым уникальным двигателем
Разбираем Infiniti QX50 по косточкам
Все, что нужно знать о Infiniti QX50 с революционным мотором
5 декабря 2017, 9:34
Лаборатория
29 ноября 2017, 12:41
Новый Infiniti QX50: все подробности и фотографии интерьера
Компания рассекретила в Лос-Анджелесе кроссовер нового поколения
24 ноября 2017, 11:27
Новый Infiniti QX50: двигатель с изменяемой степенью сжатия и автопилот
Публичный дебют новинки состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе
Компания Infiniti приостановила продажи двух кроссоверов
Из линейки вывели QX50 и гибридную модификацию QX60
22 сентября 2017, 11:33
Новости
Александр Мирошкин
3 августа 2017, 13:47
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Infiniti QX50
Новый кроссовер получит салон в стиле модели Q50
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