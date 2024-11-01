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Infiniti QX80
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Новости
Кейс для бутылок и телевизор: Infiniti подготовила QX80 к вечеринкам
За основу взято самое дорогое исполнение
Новости
Infiniti остановила поставки внедорожников QX80 из-за дефекта
Новости
В России начали продавать абсолютно новые Infiniti QX80
Новости
Каким получился Infiniti QX80 нового поколения: фотографии и подробности
19 марта 2024, 15:04
Infiniti пообещала новому QX80 «прозрачный капот» и пару больших дисплеев
Флагман дебютирует 20 марта
Infiniti QX80 следующего поколения: новые подробности
Большой кроссовер покажется публике вживую уже в конце марта
11 марта 2024, 17:06
Новости
Мария Руцкая
4 марта 2024, 16:40
Новый Infiniti QX80 лишится двигателя V8
Ему на смену придет агрегат V6 с двумя турбокомпрессорами
27 февраля 2024, 17:20
Новый Infiniti QX80: первые фотографии
Кроссовер покажут публике на автосалоне в Нью-Йорке в конце марта
9 января 2024, 13:49
Infiniti анонсировала новый QX80 с премиальной аудиосистемой Klipsch
Полноразмерный кроссовер нового поколения дебютирует в 2024 году
12 августа 2023, 9:00
Infiniti анонсировала премьеру нового поколения QX80
Прототип внедорожника покажут уже в 2023 году
17 февраля 2023, 14:18
Infiniti намекнула на QX80 нового поколения
Летом дебютирует Infiniti QX80 Monograph – концепт, предвосхищающий следующее поколение большого внедорожника
12 октября 2022, 16:20
Флагманский кроссовер Infiniti научится управлять умным домом
Таким функционалом QX80 обзаведется к следующему году
10 декабря 2021, 10:34
В России подорожал флагман Infiniti
До этого стоимость внедорожника поднимали в октябре
Infiniti QX80 обновился и получил большой экран мультимедийной системы
Автопроизводитель решил отказаться от двух дисплеев, заменив их на один
19 августа 2021, 13:48
Новости
Лиза Будрина
11 марта 2021, 16:04
В России вновь подорожали самые популярные Infiniti
Два кроссовера японской премиум-марки теперь стоят на 50 тысяч рублей больше
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