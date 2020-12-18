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В России подорожал флагман Infiniti
До этого стоимость внедорожника поднимали в октябре
Новости
Infiniti QX80 обновился и получил большой экран мультимедийной системы
Новости
В России вновь подорожали самые популярные Infiniti
Новости
Infiniti подняла цены на два бестселлера в России
Обновленный Infiniti QX80
Флагманский внедорожник Infiniti обновился, но это заметно только изнутри
18 декабря 2020, 8:30
Тест-драйв
Михаил Лобачёв
В России подорожали автомобили Infiniti
Японская марка подняла цены на два автомобиля
14 декабря 2020, 12:11
Новости
Мария Руцкая
20 ноября 2020, 14:39
В России стартовали продажи обновленного Infiniti QX80
Новинка доступна с 7- и 8-местным салоном
20 октября 2020, 10:13
Обновлённый Infiniti QX80 добрался до России: известны цены
Внедорожник 2020 модельного года уже доступен для заказа
11 октября 2020, 12:12
Infiniti разработала «раллийную» версию QX80 для женского экипажа
Большой внедорожник Infiniti подготовили для 10-дневного ралли-марафона
17 мая 2020, 17:17
Обновленный Infiniti QX80 превратили в роскошный броневик
Японский внедорожник защитили от подрыва гранат и обстрела из автомата Калашникова
Обновленный Infiniti QX80
Видео: самый большой и дорогой кроссовер Infiniti обновили. Что внутри?
4 апреля 2020, 9:00
Лаборатория
Редакция «Мотора»
27 января 2020, 18:47
Раскрыты сроки появления обновленных Infiniti QX50 и QX80 в России
Автомобили 2020 модельного года доберутся до нашего рынка осенью
Бензина мне, бензина!
Тест обновленного Infiniti QX80 — главные причины для радости и грусти
25 июня 2018, 10:02
Тест-драйв
Александр Тычинин
Обновленный Infiniti QX80 подорожал на 900 тысяч рублей
Компания объявила стоимость рестайлингового внедорожника
16 апреля 2018, 15:57
Новости
Алексей Носаченко
2 апреля 2018, 17:48
Компания Infiniti рассказала об обновленном QX80 для России
Начались продажи рестайлингового внедорожника
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