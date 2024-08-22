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Infiniti Q50
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Infiniti отправляет в отставку седан Q50
Последний экземпляр Infiniti Q50 сойдет с конвейера в 2025 году
Новости
Infiniti сделала очень яркий седан Q50 для выставки SEMA
Новости
Видео: лифтбек Kia Stinger GT и седан Infiniti Q50 RS свели в гонке по прямой
Новости
Infiniti Q50 нового поколения: что о нем известно
9 января 2021, 17:17
В России прекратят продавать две модели Infiniti
Российская линейка Infiniti временно сократится на 40 процентов
У российских Infiniti нашли проблемы с ПО
Японский автопроизводитель объявил отзыв автомобилей в России
22 декабря 2017, 10:54
Новости
Александр Мирошкин
11 декабря 2017, 14:40
Названы рублевые цены на обновленный седан Infiniti Q50
Модель будет доступна в четырех модификациях
26 октября 2017, 12:50
Беспилотный седан Infiniti испытали на улицах Токио
Infiniti Q50 оснастили автопилотом ProPILOT
3 октября 2017, 19:30
Nissan обновил Skyline
Модели слегка изменили дизайн и оформление салона
10 августа 2017, 10:30
Infiniti Q50 отправили на гонку по треку, нарисованному свиньей
Компания опубликовала ролик с необычным заездом седана
7 марта 2017, 15:59
Седан Infiniti Q50 приблизили к беспилотникам
Младший седан Infiniti оснастили системой ProPILOT
3 марта 2017, 15:55
Обновленный Infiniti Q50 получит навыки беспилотника
У самого маленького седана Infiniti немного изменится дизайн
Infiniti Q50S
У Q50 появился новый мотор. И теперь он Infiniti Q50 3.0t
28 ноября 2016, 9:26
Тест-драйв
Алексей Жутиков
До России добрался обновленный Infiniti Q50 с битурбо «шестеркой»
Компания назвала российские цены на рестайлинговый седан
16 июня 2016, 16:58
Новости
Ефим Репин
Infiniti Q50
Длительный тест Infiniti Q50 Hybrid: часть вторая, заключительная
28 апреля 2016, 10:25
Тест-драйв
Михаил Конончук
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