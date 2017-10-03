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Новости
В России прекратят продавать две модели Infiniti
Российская линейка Infiniti временно сократится на 40 процентов
Новости
У российских Infiniti нашли проблемы с ПО
Новости
Названы рублевые цены на обновленный седан Infiniti Q50
Новости
Беспилотный седан Infiniti испытали на улицах Токио
3 октября 2017, 19:30
Nissan обновил Skyline
Модели слегка изменили дизайн и оформление салона
Infiniti Q50 отправили на гонку по треку, нарисованному свиньей
Компания опубликовала ролик с необычным заездом седана
10 августа 2017, 10:30
Новости
Ефим Репин
7 марта 2017, 15:59
Седан Infiniti Q50 приблизили к беспилотникам
Младший седан Infiniti оснастили системой ProPILOT
3 марта 2017, 15:55
Обновленный Infiniti Q50 получит навыки беспилотника
У самого маленького седана Infiniti немного изменится дизайн
Infiniti Q50S
У Q50 появился новый мотор. И теперь он Infiniti Q50 3.0t
28 ноября 2016, 9:26
Тест-драйв
Алексей Жутиков
16 июня 2016, 16:58
До России добрался обновленный Infiniti Q50 с битурбо «шестеркой»
Компания назвала российские цены на рестайлинговый седан
Infiniti Q50
Длительный тест Infiniti Q50 Hybrid: часть вторая, заключительная
28 апреля 2016, 10:25
Тест-драйв
Михаил Конончук
Infiniti Q50 Hybrid
28 апреля 2016, 10:24
Без рубрики
Infiniti Q50 Hybrid
Длительный тест Infiniti Q50 Hybrid: часть первая, про гаджеты
14 апреля 2016, 12:25
Тест-драйв
Михаил Конончук
Седан Infiniti Q50 получил 400-сильный твин-турбо мотор
Четырехдверку оснастили новым трехлитровым агрегатом V6
16 декабря 2015, 12:04
Новости
Ярослав Гронский
V8 против гибрида
Эксперимент: что экономичнее, атмосферный V8 или гибрид?
20 октября 2015, 17:33
Лаборатория
Александр Мирошкин
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