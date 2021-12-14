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Infiniti подняла цены в России на 920 000-1 800 000 рублей
Поставки автомобилей японской марки в Россию остановлены на неопределенный срок
Тест-драйв
Видео-тест Infiniti QX55
Новости
Стало известно, какие японские автомобили запретили возить в Россию
Новости
В России отзывают кроссоверы Infiniti из-за глохнущих двигателей
20 марта, 12:00
Infiniti готовит новый кроссовер, который появится в 2025 году
Модель займёт в линейке место между QX50 и QX60
Infiniti QX55
Очень красивый кроссовер с очень необычной начинкой, которому не хватает характера
24 февраля, 8:00
Тест-драйв
Василий Костин
18 февраля, 12:55
Видео: Nissan и Infiniti готовят два электрических седана
Судя по видеотизеру, акцент будет сделан на аэродинамические характеристики новинок
15 февраля, 14:46
Теперь официально: подробности о новом Infiniti QX60 для России
Кроссовер американской сборки сертифицировали для продаж на нашем рынке
14 декабря 2021, 11:23
Раскрыт срок выхода нового Infiniti QX60 на российский рынок
До России кроссовер доберется с 3,5-литровой «шестеркой»
10 декабря 2021, 10:34
В России подорожал флагман Infiniti
До этого стоимость внедорожника поднимали в октябре
2 декабря 2021, 9:03
В России стартовали продажи нового Infiniti QX55
Заказы на новинку принимали с лета, однако только сейчас она добралась до салонов дилеров
1 декабря 2021, 10:38
Infiniti не станет полностью переходить на электрокары
Марка продолжит выпускать автомобили с разными силовыми установками как минимум до 2030 года
21 ноября 2021, 20:20
Infiniti удешевила новый семиместный кроссовер QX60
«Шестидесятка» второго поколения обзавелась 2,0-литровой «турбочетвёркой»
Infiniti QX80 обновился и получил большой экран мультимедийной системы
Автопроизводитель решил отказаться от двух дисплеев, заменив их на один
19 августа 2021, 13:48
Новости
Лиза Будрина
7 августа 2021, 12:00
Infiniti снимет с производства единственное купе через два года
Модель Q60 не пользуется популярностью
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