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Новости
Названы 10 премиальных машин, которые не разорят владельца расходами на ремонт
Читальный зал
Какие подержанные кроссоверы Porsche и BMW сейчас можно купить за полцены Chery Tiggo
Новости
Названы кроссоверы с самым низким расходом топлива
Репортаж
Новый Финик: Infiniti представила QX65
29 марта, 12:31
Названы самые быстро дешевеющие автомобили на вторичном рынке
Infiniti готовит 600-сильный внедорожник QX80
12 марта, 9:57
Новости
Арина Лысенко
4 февраля, 13:11
Nissan зарегистрировала в России товарный знак Infiniti
2 февраля, 12:58
Названы 10 самых надежных японских автомобилей в 2026 году
19 мая 2025, 18:46
Infiniti QX60 получил версию Sport
Обновленный кроссовер многое взял от старшего QX80
6 мая 2025, 11:55
Появились новые подробности о кроссовере Infiniti на базе Nissan X-Trail
Решение о выпуске модели будет принято до конца 2025 года
27 января 2025, 22:55
Infiniti избавится от самых доступных кроссоверов в конце года
Самые компактные модели отправят в отставку без наследников
Забытый Infiniti Q50 с мотором от GT-R
Этот суперседан мог многое изменить, но его отменили в последний момент
29 декабря 2024, 7:00
Читальный зал
Андрей Моторов
19 ноября 2024, 12:20
Infiniti QX60 получил «золотую» версию в Китае
Кроссовер представили на автосалоне в Гуанчжоу и приурочили к 35-летию марки
Кейс для бутылок и телевизор: Infiniti подготовила QX80 к вечеринкам
За основу взято самое дорогое исполнение
1 ноября 2024, 14:53
Новости
Мария Руцкая
14 октября 2024, 13:16
Infiniti остановила поставки внедорожников QX80 из-за дефекта
Посетить сервисные центры призывают владельцев 3,3 тысячи машин
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