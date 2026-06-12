Infiniti

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Названы 10 премиальных машин, которые не разорят владельца расходами на ремонт
Читальный зал
Какие подержанные кроссоверы Porsche и BMW сейчас можно купить за полцены Chery Tiggo
Новости
Названы кроссоверы с самым низким расходом топлива
Репортаж
Новый Финик: Infiniti представила QX65
2 февраля, 12:58
Названы 10 самых надежных японских автомобилей в 2026 году
19 мая 2025, 18:46
Infiniti QX60 получил версию Sport
Обновленный кроссовер многое взял от старшего QX80
6 мая 2025, 11:55
Появились новые подробности о кроссовере Infiniti на базе Nissan X-Trail
Решение о выпуске модели будет принято до конца 2025 года
27 января 2025, 22:55
Infiniti избавится от самых доступных кроссоверов в конце года
Самые компактные модели отправят в отставку без наследников
Забытый Infiniti Q50 с мотором от GT-R
Этот суперседан мог многое изменить, но его отменили в последний момент
29 декабря 2024, 7:00Читальный зал
Андрей Моторов
Андрей Моторов
19 ноября 2024, 12:20
Infiniti QX60 получил «золотую» версию в Китае
Кроссовер представили на автосалоне в Гуанчжоу и приурочили к 35-летию марки
14 октября 2024, 13:16
Infiniti остановила поставки внедорожников QX80 из-за дефекта
Посетить сервисные центры призывают владельцев 3,3 тысячи машин
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