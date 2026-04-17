Infiniti FX

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Какие подержанные кроссоверы Porsche и BMW сейчас можно купить за полцены Chery Tiggo
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20 лет Infiniti FX
Новости
Infiniti показала новое изображение купе-кроссовера QX55
Новости
В России отремонтируют восемь тысяч старых Infiniti
11 октября 2011, 13:38
Посвященный Феттелю кроссовер Infiniti запустят в серию
Спецверсию Infiniti FX50, подготовленную для двукратного чемпион мира Формулы-1, выпустят ограниченным тиражом
13 сентября 2011, 6:52
Суперкроссовер Infiniti разгонится до "сотни" за 5,6 секунды
"Заряженный" кроссовер Infiniti FX, выпущенный в честь Себастьяна Феттеля, получил форсированный 420-сильный V8
29 августа 2011, 15:50
Посвященный Феттелю кроссовер Infiniti показали официально
Появилось первое изображение спецверсии кроссовера Infiniti FX, выпущенной в честь Себастьяна Феттеля
3 августа 2011, 15:58
Кроссовер Infiniti FX слегка обновился
Американское отделение компании Infiniti представило обновленную версию модели FX
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