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Infiniti показала новое изображение купе-кроссовера QX55
Новинка выполнена в стиле модели FX, которую сняли с производства
Новости
В России отремонтируют восемь тысяч старых Infiniti
Новости
Infiniti будет продавать в России посвященный Феттелю кроссовер
Новости
Посвященный Феттелю кроссовер Infiniti оценили в 120 тысяч евро
Кунг-Фу Феттель
Феттель, драки и Infiniti FX50
11 мая 2012, 15:13
Без рубрики
В России появился дизельный Infiniti FX
Автомобиль получил трехлитровый мотор V6 мощностью 238 лошадиных сил (550 Нм)
8 февраля 2012, 19:41
Новости
11 октября 2011, 14:38
Посвященный Феттелю кроссовер Infiniti запустят в серию
Спецверсию Infiniti FX50, подготовленную для двукратного чемпион мира Формулы-1, выпустят ограниченным тиражом
13 сентября 2011, 7:52
Суперкроссовер Infiniti разгонится до "сотни" за 5,6 секунды
"Заряженный" кроссовер Infiniti FX, выпущенный в честь Себастьяна Феттеля, получил форсированный 420-сильный V8
29 августа 2011, 16:50
Посвященный Феттелю кроссовер Infiniti показали официально
Появилось первое изображение спецверсии кроссовера Infiniti FX, выпущенной в честь Себастьяна Феттеля
Infiniti выпустит спецверсию FX50 в честь Феттеля
Компания Infiniti готовит к Франкфуртскому моторшоу спецверсию кроссовера FX50, посвященную Себастьяну Феттелю
26 августа 2011, 17:20
Новости
3 августа 2011, 16:58
Кроссовер Infiniti FX слегка обновился
Американское отделение компании Infiniti представило обновленную версию модели FX
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