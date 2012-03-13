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Infiniti JX

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В России отзовут кроссоверы Infiniti JX
У отзываемых вседорожников обнаружили проблемы с ABS
Тест-драйв
Семейный Infiniti
Новости
В России начался прием заказов на семиместный кроссовер Infiniti
Новости
Семиместный кроссовер Infiniti появится в России в марте
13 марта 2012, 19:32
Американский интернет-магазин продаст Infiniti JX35 за полцены
Внедорожник в топовой комплектации обойдется в 27,5 тысячи долларов
Бегемот
Проморолик семиместного кроссовера Infiniti JX
22 ноября 2011, 15:39Без рубрики
Здоровяк
Фотографии концептуального кроссовера Infiniti JX
19 августа 2011, 15:30Без рубрики
"Инфинити" представила концептуальный семиместный кроссовер
Внедорожник Infiniti JX показали в Пеббл-Бич
19 августа 2011, 14:33Новости
15 июля 2011, 16:22
Вседорожный Infiniti
Компания Infiniti распространила фотографию семиместного кроссовера JX

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