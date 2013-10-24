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В России отзовут кроссоверы Infiniti JX
У отзываемых вседорожников обнаружили проблемы с ABS
Тест-драйв
Семейный Infiniti
Новости
В России начался прием заказов на семиместный кроссовер Infiniti
Новости
Семиместный кроссовер Infiniti появится в России в марте
13 марта 2012, 18:32
Американский интернет-магазин продаст Infiniti JX35 за полцены
Внедорожник в топовой комплектации обойдется в 27,5 тысячи долларов
"Инфинити" представила концептуальный семиместный кроссовер
Внедорожник Infiniti JX показали в Пеббл-Бич
19 августа 2011, 13:33
Новости
15 июля 2011, 15:22
Вседорожный Infiniti
Компания Infiniti распространила фотографию семиместного кроссовера JX
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