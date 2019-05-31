Infiniti Q30

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Две модели Infiniti ушли с российского рынка
Прекращены поставки хэтчбеков Q30 и кроссоверов QX30
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Двое из ларца
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Infiniti отзовет в России Q30 и QX30
Новости
Компания Infiniti назвала рублевую стоимость хэтчбека Q30
14 сентября 2015, 19:59
Первый в истории Infiniti маленький хэтчбек перестал быть секретом
Совместную с Mercedes-Benz модель показали за день до Франкфурта
1 сентября 2015, 9:37
Рассекречен интерьер хэтчбека Infiniti Q30
Первый хэтчбек гольф-класса от Infiniti дебютирует во Франкфурте
21 июля 2015, 11:36
Совместную с «Мерседесом» модель Infiniti рассекретили в Сети
Компактный хэтчбек Infiniti Q30 дебютирует на Франкфуртском автосалоне
19 июня 2015, 19:43
Маленький хэтчбек Infiniti привезут в Россию в 2016 году
Новую модель японской марки рассекретят через 90 дней
5 ноября 2014, 22:27
«Инфинити» вывела на дороги совместную с «Мерседесом» модель
Японцы начали тесты нового хэтчбека с «мерседесовским» шасси
11 марта 2014, 15:03
Самую маленькую модель Infiniti разработает Mercedes-Benz
Немцы спроектируют хэтчбек Infiniti Q30 на собственной платформе
10 сентября 2013, 17:40
Компактный хэтчбек Infiniti оснастили керамическими вставками
Infiniti рассекретила предвестника модели гольф-класса
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