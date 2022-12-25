Infiniti Q60

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Новости
Nissan Z и Infiniti Q60 сравнили в гонке по прямой
Оба автомобиля оснащены одинаковым мотором
Новости
Infiniti Q60 уходит в отставку
Новости
Infiniti снимет с производства единственное купе через два года
Тест-драйв
BMW 4 серии и Infiniti Q60
16 августа 2019, 14:55
Infiniti решит судьбу серийного Q60 с технологиями Формулы-1
Решение о выпуске особой серии Q60 Project Black S примут до конца года
28 сентября 2018, 9:25
Infiniti подготовила к Парижу прототип с «формульными» технологиями
Project Black S оснастили установкой с системой двойной рекуперации
22 декабря 2017, 10:54
У российских Infiniti нашли проблемы с ПО
Японский автопроизводитель объявил отзыв автомобилей в России
Infiniti Q60S и новейший истребитель
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
6 июля 2017, 15:10Читальный зал
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
Infiniti Q60
Три причины дать шанс новому купе Infiniti Q60: первый тест-драйв
1 июня 2017, 17:07Тест-драйв
Михаил Цымбал
Михаил Цымбал
3 марта 2017, 12:19
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
Концепт Q60 Black S оснастили гибридной силовой установкой с системой ERS
30 января 2017, 14:18
Названы рублевые цены на купе Infiniti Q60
Новую двухдверку Infiniti оценили в 3,4 миллиона рублей
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