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Infiniti QX70
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Читальный зал
20 лет Infiniti FX
Пока о его внешности говорили «Viper объелся пончиков», он ставил на место BMW X5
24 июля 2017, 13:59
Infiniti прекратила выпуск кроссовера, который раньше назывался FX
Японский автопроизводитель решил сосредоточиться на других вседорожниках
Infiniti сделает для США очень дорогой QX70
Компания подготовит к моторшоу в Нью-Йорке спецверсию кроссовера
21 марта 2016, 17:40
Новости
Ефим Репин
11 сентября 2015, 18:18
Infiniti подготовит спецверсию QX70 для России
Во Франкфурте покажут эксклюзивный вариант вседорожника
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