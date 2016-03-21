QX70

Infiniti QX70

Материалы

Новости
Infiniti прекратила выпуск кроссовера, который раньше назывался FX
Японский автопроизводитель решил сосредоточиться на других вседорожниках
21 марта 2016, 17:40
Infiniti сделает для США очень дорогой QX70
Компания подготовит к моторшоу в Нью-Йорке спецверсию кроссовера
Infiniti подготовит спецверсию QX70 для России
Во Франкфурте покажут эксклюзивный вариант вседорожника
11 сентября 2015, 18:18Новости
Ярослав Гронский

Новости партнёров