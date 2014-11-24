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Новый спорткар Lexus станет конкурентом Porsche 911
Гибридное купе Lexus SC представят до конца 2016 года
11 июня 2014, 22:47
Lexus возродит для спорткупе имя SC к 2017 году
Серийная версия концепта LF-LC получит 482-сильный мотор V8
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