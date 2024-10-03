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35 лет Lexus LS
Флагманский седан, который открыл для Японии высшую лигу автомобилестроения
Новости
Lexus LS обновился и получил усовершенствованный полуавтопилот
Новости
Обновленный Lexus LS проверили тестом «на лося»
Новости
В России начались продажи обновленного Lexus LS
8 апреля 2021, 15:12
Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
Пока система Advanced Drive доступна только в Японии
Lexus улучшил динамику гибридного LS
Седан получил новые настройки высоковольтной системы
15 февраля 2021, 13:20
Новости
Алексей Носаченко
13 февраля 2021, 16:00
Lexus готовится показать сразу три «заряженных» модели
Две модели с индексом F получат новый битурбомотор V8
7 июля 2020, 11:40
Представлен обновленный Lexus LS
Флагман модельного ряда получил новые фары, декор и перенастроенную трансмиссию
29 апреля 2020, 13:47
Lexus вернет на флагманский седан LS двигатель V8
Расширить гамму силовых агрегатов Lexus планирует в ходе рестайлинга
3 июля 2019, 16:29
У Lexus LS появилась «коллекционная» версия
Тираж LS 500 Inspiration Series составит всего 300 экземпляров
25 декабря 2018, 16:23
Lexus отзовет седаны LS 500 из-за глохнущих двигателей
Дилерам поручено перепрограммировать блок управления ДВС
1 декабря 2017, 18:42
Названы рублевые цены на новый флагманский седан Lexus LS
Модель будет доступна с двумя моторами, а также с полным приводом
25 октября 2017, 11:42
Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
Модель оснастят беспилотником для скоростных шоссе
Новый Lexus LS получит «умный» руль
Рулевое колесо сможет понимать, держит его водитель или нет
20 октября 2017, 17:56
Новости
Алексей Носаченко
21 сентября 2017, 14:10
Суперседан Lexus догонит по мощности Mercedes-AMG S 63
Компания планирует представить новинку в октябре на моторшоу в Токио
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