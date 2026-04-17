Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Lexus LX
Все модели
CT 200h
ES
GS
GS 350
GS 450h
GX
GX 460
IS
IS 350C
IS-F
LBX
LC
LF-C2
LF-CC
LF-Lc
LF-NX
LF-SA
LFA
LM
LS
LS 600h
LX
LX 570
NX
RC
RX
SC
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Читальный зал
Какие подержанные кроссоверы Porsche и BMW сейчас можно купить за полцены Chery Tiggo
Новости
У Lexus LX появилась гибридная и внедорожная версии
Новости
Lexus показал три брутальных внедорожника для путешествий
Новости
Новый Lexus LX превратили в вездеход с палаткой и походной кухней
17 апреля 2023, 6:06
В России сделали роскошный броневик на базе нового Lexus LX
Пуленепробиваемая версия новинки появилась в каталоге RIDA
У Lexus LX появится очень мощная версия
Внедорожник Lexus LX может получить гибридную силовую установку как у Toyota Tundra, но мощнее
10 марта 2023, 16:01
Новости
Лиза Будрина
1 января 2023, 11:00
Liberty Walk показал тюнинг нового Lexus LX
Внедорожник сделали ещё более агрессивным визуально
27 ноября 2022, 15:30
Посмотрите на самый быстрый в мире Lexus LX 600
Автомобиль построило ателье EKanooRacing
10 августа 2022, 15:01
Exeed вывел на тесты обновленный LX, который ждут в России
По всей вероятности, кроссовер LX для российского рынка получит привод на все колеса
28 июля 2022, 9:20
До России доберется Exeed LX с мощным мотором и полным приводом
«Младший» кроссовер в линейке получит 1,6-литровый двигатель мощностью 186 лошадиных сил
8 июля 2022, 16:02
В России отправят в ремонт Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX
На японских машинах обнаружили проблемы с программным обеспечением блока управления системы противоскольжения
1 июля 2022, 20:05
Новый Lexus LX 600 превратили в бронированную крепость
Внедорожник способен выдержать обстрел из штурмовых винтовок и одновременный подрыв двух гранат
21 февраля 2022, 13:14
В России продают удлиненный на полметра Lexus LX. Очень дорого
Роскошный внедорожник успел наездить только 896 километров
Lexus предупредил японцев о четырехлетних очередях на новый LX
Поставки внедорожного флагмана Lexus задержатся до 2026 года
19 февраля 2022, 23:32
Новости
Сергей Ильин
14 февраля 2022, 14:00
Видео: мощность нового Lexus LX проверили на динамометрическом стенде
Специалисты испытали новый внедорожник с пробегом 17 километров
Первая
1
Последняя