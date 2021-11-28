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В России продают удлиненный на полметра Lexus LX. Очень дорого
Роскошный внедорожник успел наездить только 896 километров
Новости
Lexus предупредил японцев о четырехлетних очередях на новый LX
Новости
Видео: мощность нового Lexus LX проверили на динамометрическом стенде
Новости
Lexus начал принимать заказы на новый LX в России: раскрыты все цены
Новый Lexus LX
Каким получился внедорожник Lexus LX нового поколения, который изменился почти полностью
21 января, 8:00
Тест-драйв
Ефим Репин
Новый Lexus LX получил тюнинг от Modellista
Премьера доработанного внедорожника состоялась на Токийском автосалоне
15 января, 10:00
Новости
Александр Пономарёв
12 января, 14:07
Для Lexus LX подготовили экстремальное исполнение для тяжелого бездорожья
Модифицированный внедорожник представят на Токийском автосалоне
12 января, 13:47
Новый Lexus LX поступил в продажу на домашнем рынке
В России пока для покупки доступен только внедорожник предыдущего поколения
28 ноября 2021, 19:19
Lexus рассказал, какая опция появилась на новом LX благодаря россиянам
Шеф-инженер «четвёртого» Lexus LX поделился любопытными подробностями
27 ноября 2021, 19:19
Новый Lexus LX оказался в 2,5 раза дороже, чем Land Cruiser 300
Журналисты раскрыли прайс-лист Lexus LX 600 на родине модели
21 ноября 2021, 19:19
Новый рамный внедорожник Great Wall оказался вчетверо дешевле Lexus LX
Брутальный вездеход Tank 500 предложил привлекательную цену
Новый Lexus LX и конкуренты
Полноразмерные премиальные внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
21 октября 2021, 8:00
Селектор
Сергей Сечнев
Lexus LX
Видео: каким получился самый роскошный внедорожник Lexus нового поколения
16 октября 2021, 8:00
Лаборатория
Редакция «Мотора»
Все о новом Lexus LX
Внедорожник получил четырёхместную VIP-версию и мотор V6
13 октября 2021, 19:48
Лаборатория
Лиза Будрина
8 октября 2021, 10:54
Новый Lexus LX 600: первое изображение
Мировая премьера внедорожника состоится 13 октября
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