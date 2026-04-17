Lexus LX

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Какие подержанные кроссоверы Porsche и BMW сейчас можно купить за полцены Chery Tiggo
Новости
У Lexus LX появилась гибридная и внедорожная версии
Новости
Lexus показал три брутальных внедорожника для путешествий
Новости
Новый Lexus LX превратили в вездеход с палаткой и походной кухней
27 ноября 2022, 15:30
Посмотрите на самый быстрый в мире Lexus LX 600
Автомобиль построило ателье EKanooRacing
10 августа 2022, 15:01
Exeed вывел на тесты обновленный LX, который ждут в России
По всей вероятности, кроссовер LX для российского рынка получит привод на все колеса
28 июля 2022, 9:20
До России доберется Exeed LX с мощным мотором и полным приводом
«Младший» кроссовер в линейке получит 1,6-литровый двигатель мощностью 186 лошадиных сил
8 июля 2022, 16:02
В России отправят в ремонт Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX
На японских машинах обнаружили проблемы с программным обеспечением блока управления системы противоскольжения
1 июля 2022, 20:05
Новый Lexus LX 600 превратили в бронированную крепость
Внедорожник способен выдержать обстрел из штурмовых винтовок и одновременный подрыв двух гранат
21 февраля 2022, 13:14
В России продают удлиненный на полметра Lexus LX. Очень дорого
Роскошный внедорожник успел наездить только 896 километров
14 февраля 2022, 14:00
Видео: мощность нового Lexus LX проверили на динамометрическом стенде
Специалисты испытали новый внедорожник с пробегом 17 километров
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