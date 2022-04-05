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Новости
Электрический кроссовер Lexus получит штурвал вместо руля
Премьера первого серийного электрокара марки состоится 20 апреля 2022 года
Новости
Стало известно, какие японские автомобили запретили возить в Россию
Новости
Lexus приготовил для Европы «вулканический» LC
Новости
Lexus CT окончательно уходит в отставку
1 марта, 15:30
Toyota и Lexus резко подорожали: прибавки до 2,2 миллиона рублей
Для японских марок это вторая корректировка прайс-листов в России с начала 2022 года
Lexus RC следующего поколения будет похож на Toyota GR GT3
Японский люксовый бренд готовит новый спорткар
26 февраля, 19:00
Новости
Александр Пономарёв
21 февраля, 13:14
В России продают удлиненный на полметра Lexus LX. Очень дорого
Роскошный внедорожник успел наездить только 896 километров
19 февраля, 23:32
Lexus предупредил японцев о четырехлетних очередях на новый LX
Поставки внедорожного флагмана Lexus задержатся до 2026 года
14 февраля, 17:01
Новый Lexus NX подорожал к старту продаж в России
Заказы на новинку принимают уже больше двух месяцев, но только сейчас кроссовер добрался до дилеров
14 февраля, 14:00
Видео: мощность нового Lexus LX проверили на динамометрическом стенде
Специалисты испытали новый внедорожник с пробегом 17 километров
10 февраля, 14:24
Наследник LFA: Lexus показал новый электрический суперкар
Это уже четвертый электромобиль марки, представленный на этой неделе
9 февраля, 10:39
Lexus показал электрического преемника седана IS
Линейке электрокаров, которая уже включает три модели, пока не присвоили индекс
8 февраля, 11:01
Lexus раскрыл на фотографиях большой электрический кроссовер на семь мест
Названия у модели пока нет — она известна как Lexus Electrified SUV
Какие премиальные автомобили лучше всего продаются в России: рейтинг
Одна и та же модель удерживает лидерство в сегменте уже шестой год подряд
2 февраля, 15:58
Новости
Мария Руцкая
2 февраля, 14:10
У Lexus RX следующего поколения будет сразу три гибридных варианта
В новой генерации кроссовер переберется на платформу TNGA
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