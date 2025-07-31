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Новости
Lexus свернет производство сразу нескольких моделей
Бренд готовится к переменам в модельном ряду
Новости
Lexus отправляет в отставку купе RC: представлена «прощальная» серия
Новости
Видео: 1200-сильный дрифтовый Lexus RC F устроил гонку с McLaren Senna
Новости
Lexus улучшил RC и RC F
26 февраля 2022, 19:00
Lexus RC следующего поколения будет похож на Toyota GR GT3
Японский люксовый бренд готовит новый спорткар
Lexus посвятил эксклюзивный RC F Track Edition Hakuji японскому фарфору
Купе выпущено в единственном экземпляре
20 января 2021, 14:57
Новости
Мария Руцкая
30 октября 2020, 12:55
Lexus посвятил особые версии LC и RC авиации и ясеню
Новинки уже вышли на японский рынок
11 сентября 2020, 11:24
Lexus RC F получил спецверсию, посвящённую гоночному треку
Будет собрано всего 60 экземпляров спецверсии
30 июля 2020, 15:25
Lexus RC F стал 1200-сильным дрифт-каром
В постройке машины участвовал лучший дрифтер Ближнего Востока — Ахмад Дахам
28 марта 2020, 16:45
Дрэг-гонка: BMW M4 против Mercedes-AMG C 63 S и Lexus RC-F
Блогеры сравнили возможности японского спорткара с немецкими конкурентами
14 января 2019, 11:28
Обновленный Lexus RC F: больше мощности и трековая версия из карбона
В Детройте дебютировало «заряженное» купе после рестайлинга
10 января 2019, 11:12
Видео: Lexus показал новый тизер трековой версии купе RC F
Спорткар получит детали из карбона и форсированный двигатель 5.0 V8
20 декабря 2018, 19:18
Главные герои новых «Людей в черном» будут ездить на «Лексусе»
Появился первый трейлер спин-оффа «Людей в черном»
Lexus подготовил к Детройту трековую версию купе RC F
Новинка получит карбоновый обвес и 10-диапазонный «автомат»
7 декабря 2018, 11:55
Новости
Алексей Носаченко
20 июня 2018, 16:11
Lexus отпраздновал 10-летие «заряженных» автомобилей особым купе
Компания представила спецверсию модели RC F
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