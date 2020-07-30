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Lexus RC следующего поколения будет похож на Toyota GR GT3
Японский люксовый бренд готовит новый спорткар
Новости
Lexus посвятил эксклюзивный RC F Track Edition Hakuji японскому фарфору
Новости
Lexus посвятил особые версии LC и RC авиации и ясеню
Новости
Lexus RC F получил спецверсию, посвящённую гоночному треку
30 июля 2020, 15:25
Lexus RC F стал 1200-сильным дрифт-каром
В постройке машины участвовал лучший дрифтер Ближнего Востока — Ахмад Дахам
Дрэг-гонка: BMW M4 против Mercedes-AMG C 63 S и Lexus RC-F
Блогеры сравнили возможности японского спорткара с немецкими конкурентами
28 марта 2020, 16:45
Новости
Сергей Ильин
14 января 2019, 11:28
Обновленный Lexus RC F: больше мощности и трековая версия из карбона
В Детройте дебютировало «заряженное» купе после рестайлинга
10 января 2019, 11:12
Видео: Lexus показал новый тизер трековой версии купе RC F
Спорткар получит детали из карбона и форсированный двигатель 5.0 V8
20 декабря 2018, 19:18
Главные герои новых «Людей в черном» будут ездить на «Лексусе»
Появился первый трейлер спин-оффа «Людей в черном»
7 декабря 2018, 11:55
Lexus подготовил к Детройту трековую версию купе RC F
Новинка получит карбоновый обвес и 10-диапазонный «автомат»
20 июня 2018, 16:11
Lexus отпраздновал 10-летие «заряженных» автомобилей особым купе
Компания представила спецверсию модели RC F
3 ноября 2015, 9:46
«Лексус» подготовил купе RC F к гонкам
Lexus RC F примет участие в соревнованиях категории GT3
5 октября 2015, 9:59
Купе Lexus RC оснастили «турбочетверкой»
У Lexus RC появились две новые модификации
В США устроили «Величайший в мире дрэг-рейсинг»
В гонке на четверть мили сравнили 10 автомобилей
2 октября 2015, 17:42
Новости
Александр Мирошкин
24 июля 2015, 11:44
Lexus «привязал» окраску купе RC F к пульсу водителя
Машина прошла в управляемом заносе опасный поворот трассы «Фудзи»
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