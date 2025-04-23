Lexus ES

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Представлен новый Lexus ES: уникальная начинка и огромные экраны
Бизнес-седан восьмого поколения заслужил эпитет «абсолютно новый»
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Lexus раскрыл дату премьеры нового ES
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Представлен обновленный бизнес-седан Lexus ES
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Внешность нового Lexus ES полностью раскрыли до премьеры
17 ноября 2021, 16:05
Видео: ретро-обзор 30-летнего Lexus ES 300
Несколько десятилетий назад модель осуждали за сходство с Toyota Camry
22 октября 2021, 12:10
Обновленный Lexus ES подорожал до старта продаж в России
Цены на модель объявили в августе, однако к запуску модели на рынке они заметно выросли
3 августа 2021, 11:24
Объявлены рублевые цены на обновленный Lexus ES
Новинка уже доступна для заказа у официальных дилеров
19 апреля 2021, 12:05
Lexus показал обновленный ES с сенсорным экраном
Самый продаваемый седан японской марки получил ряд доработок к 2022 модельному году
12 апреля 2021, 10:23
Lexus показал обновленный ES на видео
Премьера рестайлингового Lexus ES состоится в середине апреля на автосалоне в Шанхае
7 сентября 2020, 12:42
У седана Lexus ES появилась новая версия в России
Начались продажи ES 250 Advance, который стоит 3 150 000 рублей
7 июня 2020, 9:09
Седан Lexus ES 250 с пакетом F Sport оценили в рублях
В России появился в продаже Lexus ES с мотором 2.5 и спортивным декором
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