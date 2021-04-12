ES

Lexus ES

Материалы

Новости
Видео: ретро-обзор 30-летнего Lexus ES 300
Несколько десятилетий назад модель осуждали за сходство с Toyota Camry
Новости
Обновленный Lexus ES подорожал до старта продаж в России
Новости
Объявлены рублевые цены на обновленный Lexus ES
Новости
Lexus показал обновленный ES с сенсорным экраном
12 апреля 2021, 10:23
Lexus показал обновленный ES на видео
Премьера рестайлингового Lexus ES состоится в середине апреля на автосалоне в Шанхае
У седана Lexus ES появилась новая версия в России
Начались продажи ES 250 Advance, который стоит 3 150 000 рублей
7 сентября 2020, 12:42Новости
Лиза Будрина
20 августа 2020, 18:41
Lexus ES впервые получил полный привод
Система доступна только для одной модификации – ES 250
7 июня 2020, 9:09
Седан Lexus ES 250 с пакетом F Sport оценили в рублях
В России появился в продаже Lexus ES с мотором 2.5 и спортивным декором
13 февраля 2020, 8:00
Lexus ES с камерами вместо зеркал добрался до Европы
Продажи седана начнутся будущей весной
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
1 июля 2019, 11:47Тест-драйв
Александр Тычинин
Lexus ES
Самый популярный легковой Lexus перестал быть машиной только для пенсионеров
1 марта 2019, 9:59Тест-драйв
Антон Ширяев
1 февраля 2019, 14:18
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Объявлен отзыв из-за дефектных подушек безопасности Takata
7 июня 2018, 17:40
Lexus рассказал о новом седане ES для России
Модель впервые получит модификацию F Sport
Lexus представил новый седан на базе «Камри»
Новый Lexus ES заменит сразу две модели
25 апреля 2018, 11:31Новости
18 апреля 2018, 14:12
Вот так будет выглядеть новый Lexus ES
Компания показала официальные фотографии седана следующего поколения
Первая
1 из 2
Последняя

Новости партнёров