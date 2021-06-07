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Новости
В России начались продажи Lexus GX с новой мультимедийной системой
Кроме «мультимедийки» внедорожнику заменили блок управления климат-контролем
Новости
До России добрался Lexus GX с улучшенным интерьером: известны цены
Новости
Lexus GX получил новый экран мультимедийной системы
Новости
Стало известно, когда появятся новые Lexus RX, LX и GX
7 июня 2021, 1:31
Видео: из куска дерева сделали точную копию Lexus GX
Масштабную модель внедорожника выполнили из кипариса
Lexus выпустил «приключенческий» GX с палаткой на крыше
Канадское подразделение марки представило концептуальный GX Overland
21 января 2020, 18:08
Новости
Сергей Ильин
12 ноября 2019, 11:00
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
Большой внедорожник добрался до автосалонов
6 сентября 2019, 10:54
Стали известны российские цены на обновленный Lexus GX
Внедорожник оценили минимум в 4 565 000 рублей
18 июля 2019, 17:45
Lexus построил внедорожник для искателей приключений
Шоукар назвали в честь сообщества автопутешественников GXOR
18 июня 2019, 16:07
Lexus поделился первой фотографией обновленного GX
Дизайн большого внедорожника стал более современным
1 февраля 2019, 14:18
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Объявлен отзыв из-за дефектных подушек безопасности Takata
Lexus GX460
Почему Lexus GX460 обязан стать популярнее после рестайлинга
12 декабря 2013, 15:47
Тест-драйв
Антон Ширяев
3 сентября 2013, 19:15
Lexus GX 460 подешевел после обновления
Внедорожник GX 460 будет доступен в России с одним мотором и в пяти комплектациях
Как все
Фотографии обновленного Lexus GX 460
26 августа 2013, 21:42
Без рубрики
26 августа 2013, 17:20
Lexus обновил внедорожник GX
Lexus GX получил новую внешность и сохранил 305-сильный мотор V8
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