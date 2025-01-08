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Новости
У владельцев новых Lexus GX машины плавятся на солцне
Пластиковые детали премиального внедорожника деформируются под воздействием тепла
Новости
Lexus увеличил дорожный просвет нового внедорожника GX
Новости
Посмотрите на первый бронированный Lexus GX нового поколения
Новости
Новейший Lexus GX официально привезли в Казахстан: цена удивила
15 сентября 2024, 19:19
Lexus показал спецверсию нового GX с гладкими дисками без рисунка
Рамный внедорожник отличился экстерьером, интерьером и багажником
В России появился в продаже новый Lexus GX за 20 миллионов рублей
Официально автомобиль представили летом прошлого года
26 июля 2024, 19:31
Новости
Анастасия Мельник
14 июня 2024, 11:03
Посмотрите на Lexus GX, в котором можно выпекать пиццу
Шоу-кар построили для выставки в единственном экземпляре
12 января 2024, 11:17
Lexus GX превратили в покорителя бездорожья
Вездеход GX 550 Overtrail JAOS дебютировал на шоу Tokyo Auto Salon
5 ноября 2023, 10:30
Lexus показал три брутальных внедорожника для путешествий
За основу проектов взяты две модели GX и один LX
3 ноября 2023, 15:56
Посмотрите на идеальный 16-летний Lexus GX, который забыли в гараже
Модель считается одним из самых надёжных внедорожников в истории японской марки
22 июня 2023, 17:48
Каким мог бы быть пикап на базе нового Lexus GX
Lexus GX построен на той же платформе, что и Toyota Tacoma
21 июня 2023, 19:28
Представленный две недели назад новый Lexus GX уже можно заказать в России
Автомобиль обещают привезти в нашу страну до конца нынешнего года
9 июня 2023, 10:38
Lexus представил новый GX
У внедорожника появился битурбомотор и приключенческая версия Overtrail
Абсолютно новый Lexus GX
Роскошный вездеход дебютировал в качестве предвестника Land Cruiser Prado
9 июня 2023, 7:07
Лаборатория
Сергей Ильин
6 июня 2023, 17:39
Lexus рассекретил внешность новых вседорожников GX и TX
Внедорожник на платформе Land Cruiser 300 дебютирует 9 июня вместе с ещё одной новинкой — кроссовером TX
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