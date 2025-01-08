Lexus GX

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У владельцев новых Lexus GX машины плавятся на солцне
Пластиковые детали премиального внедорожника деформируются под воздействием тепла
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Lexus увеличил дорожный просвет нового внедорожника GX
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Посмотрите на первый бронированный Lexus GX нового поколения
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Новейший Lexus GX официально привезли в Казахстан: цена удивила
12 января 2024, 11:17
Lexus GX превратили в покорителя бездорожья
Вездеход GX 550 Overtrail JAOS дебютировал на шоу Tokyo Auto Salon
5 ноября 2023, 10:30
Lexus показал три брутальных внедорожника для путешествий
За основу проектов взяты две модели GX и один LX
3 ноября 2023, 15:56
Посмотрите на идеальный 16-летний Lexus GX, который забыли в гараже
Модель считается одним из самых надёжных внедорожников в истории японской марки
22 июня 2023, 17:48
Каким мог бы быть пикап на базе нового Lexus GX
Lexus GX построен на той же платформе, что и Toyota Tacoma
21 июня 2023, 19:28
Представленный две недели назад новый Lexus GX уже можно заказать в России
Автомобиль обещают привезти в нашу страну до конца нынешнего года
9 июня 2023, 10:38
Lexus представил новый GX
У внедорожника появился битурбомотор и приключенческая версия Overtrail
6 июня 2023, 17:39
Lexus рассекретил внешность новых вседорожников GX и TX
Внедорожник на платформе Land Cruiser 300 дебютирует 9 июня вместе с ещё одной новинкой — кроссовером TX
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